Прогноз магнітних бур на вересень 2025 року: які дні будуть найважчими (відео)

Найближчі дні будуть доволі непростими, адже 4 вересня очікується сильна магнітна буря, і це буде найскладніший день на поточному тижні.

Загалом у вересні 2025 року буде декілька напружених періодів, йдеться у прогнозі Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Згідно з прогнозом, календар буде таким:

4 вересня – сильна магнітна буря;

14-15 вересня – дводенна магнітна буря з піком активності вранці;

26 вересня – сильна магнітна буря.

Щодо сьогодні, то по всій Україні очікується суха та сонячна погода. Київ теж не стане виключенням – температура повітря складе +24+26 градусів. А якщо у вас болить голова, то це може бути пов’язаним із геомагнітною активністю, зауважила синоптикиня Наталка Діденко. Проте вже незабаром геомагнітна активність прийде до норми.

Варто зазначити, що магнітні та сонячні бурі є пов’язаними явищами. Сонячні бурі – це збурення на поверхні Сонця, що виділяє велику кількість енергії, а магнітні – це реакція Землі на активність на Сонці.

Раніше стало відомо, що на початку осені в Україні пануватимуть спекотний циклон і "бабине літо".

Також нагадаємо, що загалом вересень буде теплим, з невеликою кількістю дощів. Проте після 20 вересня в Україні очікують похолодання і нічні заморозки.

