Ураган ламає дерева, як сірники: на Іспанію ринув "біблійний" шторм (відео)

Вітер зі швидкістю 100 км/год наринув на Іспанію. На курортах Аліканте і Майорці ураган зламав дерева і затопив вулиці. Середземномор'я готується до гроз та екстремальних повеней.

Синоптики з організації Severe Weather Europe попередили про "надзвичайно рясні опади" у трьох зонах північно-центральної частини Середземномор'я в середу і навіть про можливі торнадо вздовж західного узбережжя Італії, пише Daily Mail.

Ураган в Іспанії

У понеділок у більшій частині Аліканте було оголошено помаранчевий і жовтий рівні небезпеки через екстремальні опади та сильний вітер. Очікується, що випаде 90 мм опадів, що підвищує ризик раптових повеней і раптових підйомів рівня води в річках.

Служба цивільної оборони Каталонії задіяла INUNCAT — спеціальний регіональний план реагування на повені. Служби відстежують потенційно небезпечні рівні води в річках і струмках.

На курортному острові Майорка дороги перетворилися на річки. А на Аліканте потужний ураган зламав пальми на узбережжі.

Тим часом Метеорологічна служба Каталонії (Meteocat) підвищила рівень небезпеки до 5 із 6, прогнозуючи опади до 40 літрів на квадратний метр усього за 30 хвилин і, можливо, 100 літрів за 24 години.

На знімках і відео з острова Майорка видно автомобілі, що опинилися під водою після того, як дороги перетворилися на річки, повалені дерева, зруйновані тераси і пошкоджені човни та яхти.

Гроза на Майорці

До екстрених служб надходять десятки дзвінків про руйнування: тераси ресторанів і пляжних барів просто знесло ураганом.

Аеропорт Майорки повідомив про затримки рейсів. Зафіксовано випадки, коли швидкість вітру перевищувала 90 км/год. На Майорці зберігається помаранчевий рівень небезпеки: за три-чотири години може випасти понад 140 літрів води на квадратний метр.

Ураган на курортах Іспанії розбивав яхти і виривав пальми

Це сталося після того, як у липні серія аномальних штормів поширилася на популярні туристичні місця Іспанії, перетворивши дороги на бурхливі річки.

Сильно постраждав регіон Мурсія, а в місті Каравака-де-ла-Крус, великому місці паломництва, на автомобілі зійшов град розміром з м'ячики для гольфу. Близько 20 жителів міста були евакуйовані і провели ніч у муніципальному спортивному павільйоні.

Нагадаємо, Європа потерпає від аномально потужних штормів з весни та аномально спекотної погоди. Так, у Португалії така погода спровокувала появу хмари-цунамі.

Також потужна злива, про яку попереджали синоптики, поширилася на Київ, затопивши дороги в центрі столиці України.