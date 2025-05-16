Кошмарний град і повінь: Іспанію затопило через унікальне природне явище (відео)

Аномальна кількість опадів обрушилася на південь Іспанії, перетворивши вулиці курортних міст на бурхливі річки. А піщані пляжі опинилися під товстим шаром льоду.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Курорти Іспанії знову затопило

Державне метеорологічне агентство Aemet оголосило в Альмерії, Мурсії, Гранаді та деяких частинах узбережжя Коста-Бланка жовтий рівень небезпеки через сильні дощі та град. Зрештою, найбільше постраждало місто Лібрілья в Мурсії, де всього за півгодини випало 37 літрів граду на квадратний метр.

До цього від екстремальної погоди постраждав острів Майорка. У відеороликах, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як меблі та плитка на зазвичай залитих сонцем терасах біля готелів розбиті градом, а перелякані туристи ховаються в будівлях і під навісами.

Причиною рідкісної і руйнівної погодної ситуації було названо явище, відоме в Іспанії як "ДАНА" — скорочення від "Depresión Aislada en Niveles Altos" або "Ізольований тиск на високому рівні".

Ці явища утворюються, коли кишеня холодного повітря відокремлюється від струменевої течії над Атлантикою і осідає над теплішим середземноморським повітрям.

Зіткнення температур і тисків, що виникає в результаті, створює сильну нестабільність, часто спричиняючи проливні дощі, сильні гради і раптові повені протягом коротких періодів часу.

DANA спричиняють непередбачувані і повільно рухомі шторми, які можуть за лічені години обрушити на один і той самий регіон величезні обсяги води і граду.

В Іспанії, де інфраструктура погано підготовлена до повеней, такі погодні умови завжди викликають хаос.

Явище DANA рік за роком обрушує на Іспанію зливи і гради

Шторм, що охопив Майорку, стався за кілька днів після того, як аналогічні зливи обрушилися на міста Валенсії менш ніж за шість місяців після катастрофічної повені в регіоні, внаслідок якої загинуло понад 230 осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, коли потеплішає в Україні. Зараз дощі і навіть сніг у деяких регіонах йдуть через атмосферний фронт, який сформувався через циклон над Польщею.