Кошмарний град і повінь: Іспанію затопило через унікальне природне явище (відео)
Аномальна кількість опадів обрушилася на південь Іспанії, перетворивши вулиці курортних міст на бурхливі річки. А піщані пляжі опинилися під товстим шаром льоду.
Про це повідомляє Daily Mail.
Державне метеорологічне агентство Aemet оголосило в Альмерії, Мурсії, Гранаді та деяких частинах узбережжя Коста-Бланка жовтий рівень небезпеки через сильні дощі та град. Зрештою, найбільше постраждало місто Лібрілья в Мурсії, де всього за півгодини випало 37 літрів граду на квадратний метр.
До цього від екстремальної погоди постраждав острів Майорка. У відеороликах, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як меблі та плитка на зазвичай залитих сонцем терасах біля готелів розбиті градом, а перелякані туристи ховаються в будівлях і під навісами.
Причиною рідкісної і руйнівної погодної ситуації було названо явище, відоме в Іспанії як "ДАНА" — скорочення від "Depresión Aislada en Niveles Altos" або "Ізольований тиск на високому рівні".
Ці явища утворюються, коли кишеня холодного повітря відокремлюється від струменевої течії над Атлантикою і осідає над теплішим середземноморським повітрям.
Зіткнення температур і тисків, що виникає в результаті, створює сильну нестабільність, часто спричиняючи проливні дощі, сильні гради і раптові повені протягом коротких періодів часу.
DANA спричиняють непередбачувані і повільно рухомі шторми, які можуть за лічені години обрушити на один і той самий регіон величезні обсяги води і граду.
В Іспанії, де інфраструктура погано підготовлена до повеней, такі погодні умови завжди викликають хаос.
Шторм, що охопив Майорку, стався за кілька днів після того, як аналогічні зливи обрушилися на міста Валенсії менш ніж за шість місяців після катастрофічної повені в регіоні, внаслідок якої загинуло понад 230 осіб.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, коли потеплішає в Україні. Зараз дощі і навіть сніг у деяких регіонах йдуть через атмосферний фронт, який сформувався через циклон над Польщею.