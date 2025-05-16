Кошмарный град и наводнение: Испанию затопило из-за уникального природного явления (видео)

Аномальное количество осадков обрушилось на юг Испании, превратив улицы курортных городов в бурные реки. А песчаные пляжи оказались под толстым слоем льда.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Курорты Испании снова затопило

Государственное метеорологическое агентство Aemet объявило в Альмерии, Мурсии, Гранаде и некоторых частях побережья Коста-Бланка желтый уровень опасности из-за сильных дождей и града. В итоге, больше всего пострадал город Либрилья в Мурсии, где всего за полчаса выпало 37 литров града на квадратный метр.

До этого от экстремальной погоды пострадал остров Майорка. В видеороликах, циркулирующих в социальных сетях, видно, как мебель и плитка на обычно залитых солнцем террасах возле отелей разбиты градом, а испуганные туристы прячутся в зданиях и под навесами.

Причиной редкой и разрушительной погодной ситуации было названо явление, известное в Испании как "ДАНА" — сокращение от "Depresión Aislada en Niveles Altos" или «Изолированное давление на высоком уровне".

Эти явления образуются, когда карман холодного воздуха отделяется от струйного течения над Атлантикой и оседает над более теплым средиземноморским воздухом.

Возникающее в результате столкновение температур и давлений создает сильную нестабильность, часто вызывая проливные дожди, сильные грады и внезапные наводнения в течение коротких периодов времени.

DANA вызывают непредсказуемые и медленно движущиеся штормы, которые могут за считанные часы обрушить на один и тот же регион огромные объемы воды и града.

В Испании, где инфраструктура плохо подготовлена ​​к наводнениям, такие погодные условия всегда вызывают хаос.

Явление DANA год за годом обрушивает на Испанию ливни и грады

Шторм, охвативший Майорку, произошел через несколько дней после того, как аналогичные ливни обрушились на города Валенсии менее чем через шесть месяцев после катастрофического наводнения в регионе, в результате которого погибло более 230 человек.

Напомним, ранее Фокус писал о том, когда потеплеет в Украине. Сейчас дожди и даже снег в некоторых регионах идут из-за атмосферного фронта, который сформировался из-за циклона над Польшей.