Погода в Украине: выходные будут холодными и будет идти дождь

Территорию Украины накроет атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Именно из-за него в большинстве областей будет прохладно и самой некомфортной погода будет на Киевщине.

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Фокус разобрался с прогнозом погоды на выходные.

Из-за циклона, которой сейчас находится у границ Украины, в большинстве областей будет облачно с прояснениями, а на севере и в центре синоптики прогнозируют дожди. Ведь на погоду в Украине в течение этой недели продолжает влиять холодная воздушная масса из Северных широт. Также в дневные часы нам обеспечена неустойчивая атмосфера, что обусловит дожди, а в ночные часы во время прояснений ощутимое снижение температуры воздуха.

Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Но в южных, центральных регионах, а также в Волынской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области 16 мая будет облачно, ветер юго-западный, 5-10 м/с. И синоптики прогнозируют дожди в большинстве северных и центральных областей дожди, на остальной территории будет без осадков.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что температура воздуха в пятницу самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область, здесь ожидается лишь +8...+12 градусов.

В западных областях +10...+14 градусов.

В большинстве центральных областей +15...+19 градусов.

В южной части и в восточных областях ожидается самая теплая погода, +15...+21 градус.

Диденко предупреждает, что в субботу, 17 мая, еще удержится холодная погода, в воскресенье потеплеет, в понедельник снова станет холоднее, а уже 20 мая погода в Украине снова станет немного теплее. Сохранится эта тенденция и 21 мая.

Только 20 мая в Украине начнет теплеть только 20 мая Фото: Скриншот

"Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать — выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными", — предупредила синоптик.

Напомним, в четверг, 15 мая, на Львовщине выпал снег. Засыпало село Тухолька и Славское Стрыйского района.

А ученый Вазира Мартазинова рассказала об изменениях климата в Украине, к которым нельзя относиться легкомысленно. Она объяснила, что резкие перепады температуры и погодные аномалии могут стать новой нормой.