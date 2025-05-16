Погода в Україні: вихідні будуть холодними та йтиме дощ

Територію України накриє атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Польщею. Саме через нього у більшості областей буде прохолодно і самою некомфортною погода буде на Київщині.

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Фокус розібрався із прогнозом погоди на вихідні.

Через циклон, якій нині перебуває у кордонів України, у більшості областей буде хмарно із проясненнями, а на півночі та в центрі синоптики прогнозують дощі. Адже на погоду в Україні впродовж цього тижня продовжує впливати холодна повітряна маса з Північних широт. Також в денні години нам забезпечена нестійка атмосфера, що зумовить дощі, а в нічні години під час прояснень відчутне зниження температури повітря.

Вітер південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Але у південних, центральних регіонах, а також у Волинській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 16 травня буде хмарно, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Та синоптики прогнозують дощі у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території буде без опадів.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що температура повітря у п'ятницю найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина, тут очікується лише +8…+12 градусів.

У західних областях +10…+14 градусів.

У більшості центральних областей +15…+19 градусів.

У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, +15…+21 градус.

Діденко попереджає, що у суботу, 17 травня, ще втримається холодна погода, у неділю потеплішає, у понеділок знову стане холодніше, а вже 20 травня погода в Україні знов стане трохи теплішою. Збережеться ця тенденція і 21 травня.

Тільки 20 травня в Україні почне теплішати Фото: Скриншот

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися — вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", - попередила синоптикиня.

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, на Львівщині випав сніг. Засипало село Тухолька та Славсько Стрийського району.

А науковиця Вазіра Мартазінова розповіла про зміни клімату в Україні, до яких не можна ставитись легковажно. Вона пояснила, що різкі перепади температури й погодні аномалії можуть стати новою нормою.