Ураган ломает деревья, как спички: на Испанию обрушился "библейский" шторм (видео)

Ветер со скоростью 100 км/ч обрушился на Испанию. На курортах Аликанте и Майорке ураган сломал деревья и затопил улицы. Средиземноморье готовится к грозам и экстремальным наводнениям.

Синоптики из организации Severe Weather Europe предупредили о "чрезвычайно обильных осадках" в трех зонах северно-центральной части Средиземноморья в среду и даже о возможных торнадо вдоль западного побережья Италии, пишет Daily Mail.

Ураган в Испании

В понедельник в большей части Аликанте был объявлен оранжевый и желтый уровни опасности из-за экстремальных осадков и сильного ветра. Ожидается, что выпадет 90 мм осадков, что повышает риск внезапных наводнений и внезапных подъемов уровня воды в реках.

Служба гражданской обороны Каталонии задействовала INUNCAT — специальный региональный план реагирования на наводнения. Службы отслеживают потенциально опасные уровни воды в реках и ручьях.

На курортном острове Майорка дороги превратились в реки. А на Аликанте мощный ураган сломал пальмы на побережья.

Тем временем Метеорологическая служба Каталонии (Meteocat) повысила уровень опасности до 5 из 6, прогнозируя осадки до 40 литров на квадратный метр всего за 30 минут и, возможно, 100 литров за 24 часа.

На снимках и видео с острова Майорка видны автомобили, оказавшиеся под водой после того, как дороги превратились в реки, поваленные деревья, разрушенные террасы и поврежденные лодки и яхты.

Гроза на Майорке

В экстренные службы поступают десятки звонков о разрушениях: террасы ресторанов и пляжных баров просто снесло ураганом.

Аэропорт Майорки сообщил о задержках рейсов. Зафиксированы случаи, когда скорость ветра превышала 90 км/ч. На Майорке сохраняется оранжевый уровень опасности: за три-четыре часа может выпасть более 140 литров воды на квадратный метр.

Ураган на курортах Испании разбивал яхты и вырывал пальмы

Это произошло после того, как в июле серия аномальных штормов обрушилась на популярные туристические места Испании, превратив дороги в бурные реки.

Сильно пострадал регион Мурсия, а в городе Каравака-де-ла-Крус, крупном месте паломничества, на автомобили обрушился град размером с мячики для гольфа. Около 20 жителей города были эвакуированы и провели ночь в муниципальном спортивном павильоне.

Напомним, Европа страдает от аномально мощных штормов с весны и аномально жаркой погоды. Так, в Португалии такая погода спровоцировала появление облака-цунами.

Также мощный ливень о котором предупреждали синоптики, обрушился на Киев, затопив дороги в центре столицы Украины.