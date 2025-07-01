Облачный вал: в Португалии сняли редчайшее погодное явление (видео)

На фоне того, что на Европу обрушился "купол" рекордной жары, в некоторых странах можно было видеть интересные природные явления.

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Европу потрясли очередные экстремальные погодные явления: аномальные "облачные цунами" и разрушительные ливни "водяные бомбы", усугубившие хаос, вызванный рекордной температурой в 46 градусов по Цельсию. А в Португалии отдыхающие могли полюбоваться редкими "рулонными" облаками, пишет Daily Mail.

Рулонные облака в Португалии

Высокие рулонные облака нависли над пляжами Португалии, когда на этой неделе температура превысила 40°C. Туристы описали стену облаков, похожую на "цунами", которая поднялась высоко над береговой линией, и "все погрузилось во тьму".

Метеорологическое агентство заявило, что находившиеся на пляжах северной и центральной Португалии могли видеть облако, унесенное ветром к побережью в понедельник. Рулонные облака образуются в результате взаимодействия воздушных масс разной температуры и морских бризов.

Рулонные облака в Португалии

Изнуряющая жара принесла в Португалию нестабильные погодные явления в последние дни, включая сильные штормы, град и ливневые дожди. Пожарные боролись с лесными пожарами всю ночь после того, как в воскресенье в стране была зафиксирована рекордно высокая температура для июня — 46,6°C.

Между тем, сильное наводнение, вызванное сильными дождями на севере Италии, в понедельник убило человека, когда поблизости разразились грозы. 70-летний Франко Кьяффрини, попал под поток воды и грязи в альпийском городе Бардонеккья, Пьемонт.

Наводнение после "водяной бомбы" в Италии

Свидетели говорят, что его утащило течением, и он пропал на несколько часов, прежде чем пожарные обнаружили его тело примерно в 400 метрах. Президент региона Альберто Чирио сказал, что "водяная бомба" обрушилась на город внезапно.

Власти также расследуют, могли ли высокие температуры на севере страны стать причиной обрушения гигантского знака на крыше 192-метрового сооружения в Милане знаменитого архитектора Захи Хадид в понедельник. По словам пожарных, вывеска на крыше здания Generali, судя по всему, провалилась на крышу и рискует упасть на землю. Металлические балки могли не выдержать рекордной жары.

Вывеска провалилась на небоскребе в Милане Фото: Скриншот

Власти также предупредили, что повышение температуры приводит к появлению в прибрежных водах вокруг туристических направлений Средиземноморья все большего количества ядовитых инвазивных видов.

Итальянский институт охраны окружающей среды и исследований (ISPRA) призвал туристов и рыбаков сообщать о случаях обнаружения на этой неделе четырех "потенциально опасных" видов.

Рыба-лев, серебристощекая рыба-жаба, темный шипоногий окунь и мраморный шипоногий окунь очень опасны для людей, так как их укусы и уколы их шипов вызывают сильную боль.

Тем временем власти Неаполя боролись с лесными пожарами и землетрясением. Город трясло впервые за 40 лет.

Землетрясение у побережья Неаполя

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как люди бегут в море на пляжном курорте Байя-Домиция недалеко от Неаполя, а позади них пламя охватывает сосновые леса.

"Я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Нас окружало пламя высотой не менее тридцати метров, повсюду был дым", — написал в Facebook мэр соседнего Челлоле Гвидо ди Леоне.

Рекордная температура наблюдается и в Великобритании – более 30 градусов тепла, что очень мешает посетителям и участникам знаменитого теннисного турнира Уимблдон.

А в Париже объявлен красный уровень опасности из-за высоких температур, тогда как в Испании людей просят не выходить на улицу из-за опасности теплового удара.

Тем временем в Германии из-за жары снизился уровень воды в Рейне, что затруднило судоходство и привело к увеличению расходов на перевозку грузов для грузовладельцев, что отразилось на международной торговле.

Даже в Швейцарии впервые на всем Альпийском хребте в июне зафиксирована температура выше нуля. Потеря снега продолжает угрожать ледникам, населенным пунктам, находящимся под ними, и горнолыжным курортам по всей Европе.

Также редкое природное явление произошло в Чили. Пустыню Атакама, известную своей экстремальной засушливостью, засыпало снегом. Это впервые за десятилетие произошло в районе обсерватории ALMA.

Напомним, Фокус писал, когда аномальная жара придет и в Украину. Ожидается, что гораздо жарче станет 3 июля.