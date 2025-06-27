Чудо природы: самую сухую пустыню мира засыпало снегом (видео)

Редкое природное явление произошло в Чили. Пустыню Атакама, известную своей экстремальной засушливостью, засыпало снегом. Это впервые за десятилетие произошло в районе обсерватории ALMA.

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Подобное событие произошло впервые за последние десять лет. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х (бывший Twitter).

Чилийская пустыня Атакама, признанная самой сухой в мире, неожиданно покрылась снегом.

"Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом", — написали сотрудники ALMA, опубликовав видео заснеженных просторов на высоте 2900 метров над уровнем моря.

Как пояснили в обсерватории, снег в этом районе не наблюдался уже десять лет. Хотя на более высоком плато Чахнанатор, где установлены основные антенны ALMA на высоте более 5000 метров, снег — привычное явление, на основном комплексе станции он крайне редок.

Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил агентству AFP, что пока рано напрямую связывать выпадение снега с глобальным изменением климата. Однако он отметил, что современные климатические модели указывают на возможность учащения осадков в Атакаме.

Агентство также отмечает, что пустыня Атакама, протянувшаяся на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана, известна не только своей сухостью, но и идеально темным ночным небом. Именно поэтому здесь расположены одни из самых продвинутых телескопов в мире, включая радиотелескоп ALMA — крупнейший в своем классе, предназначенный для изучения холодных областей космоса, где рождаются звезды и галактики.

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