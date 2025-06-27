Диво природи: найсухішу пустелю світу засипало снігом (відео)

Рідкісне природне явище сталося в Чилі. Пустелю Атакама, відому своєю екстремальною посушливістю, засипало снігом. Це вперше за десятиліття сталося в районі обсерваторії ALMA.

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Подібна подія сталася вперше за останні десять років. Про це повідомляє розташована на її території обсерваторія ALMA в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Чилійська пустеля Атакама, визнана найсухішою у світі, несподівано вкрилася снігом.

"Неймовірно! Чилійська пустеля Атакама, найсухіша у світі, вкрита снігом", — написали співробітники ALMA, опублікувавши відео засніжених просторів на висоті 2900 метрів над рівнем моря.

Як пояснили в обсерваторії, сніг у цьому районі не спостерігався вже десять років. Хоча на вищому плато Чахнанатор, де встановлено основні антени ALMA на висоті понад 5000 метрів, сніг — звичне явище, на основному комплексі станції він вкрай рідкісний.

Кліматолог Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив агентству AFP, що поки що зарано безпосередньо пов'язувати випадання снігу з глобальною зміною клімату. Однак він зазначив, що сучасні кліматичні моделі вказують на можливість почастішання опадів в Атакамі.

Агентство також зазначає, що пустеля Атакама, що простягнулася на тисячу кілометрів уздовж узбережжя Тихого океану, відома не тільки своєю сухістю, а й ідеально темним нічним небом. Саме тому тут розташовані одні з найбільш просунутих телескопів у світі, включно з радіотелескопом ALMA — найбільшим у своєму класі, призначеним для вивчення холодних ділянок космосу, де народжуються зірки й галактики.

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