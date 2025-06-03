Туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді

Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, схоже, теж був не проти пообідати.

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Про це розповіла американка Рейчел Меєр в одному зі своїх відео в TikTok.

29-річна туристка з Міннесоти (США) збиралася записати коротке відео з тарілкою спагеті для своєї мами, щоб та не хвилювалася за неї. Однак ідилію на острові Coconut Island (Таїланд) порушив раптовий гість — велика ящірка, імовірно водний варан.

"Я просто їла пасту, коли раптом побачила, як до нас пливе рептилія. Я ахнула — і вона одразу ж відвернулася. Ми з подругою схопили їжу і втекли в номер. Дівчата із сусіднього номера почули мій крик і теж замкнулися", — розповіла Рейчел.

Відео швидко стало вірусним, набравши майже 3 мільйони переглядів і десятки тисяч коментарів.

"Це ж точно мій готель! Я теж бачив його", "Подивилася відео п'ять разів, щоб помітити ящірку", "Він просто хотів спагеті. І хто його засудить?", "Мама: "Ти як там?". — Я: "Ну... поки жива"", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що найімовірніше, це був водний варан (Varanus salvator) — доволі поширена в Таїланді рептилія. Попри лякаючі розміри (до 3 метрів у довжину), ці тварини зазвичай уникають людей. Вони можуть вкусити, якщо відчують загрозу, але загалом вважаються мирними.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка показала, як вежа посеред міста "зникає", а потім з'являється в іншому місці. На думку експертів, пояснення криється в простому, але ефектному явищі — паралаксі.

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