Туристка показала, як вежа посеред міста "зникає", а потім з'являється в іншому місці

Туристка показала, як гігантська вежа Skytree то з'являється, то зникає просто на очах. На думку експертів, пояснення криється в простому, але ефектному явищі — паралаксі.

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Відео за участю туристки, яка зіткнулася з візуальною головоломкою в Токіо, стало вірусним у TikTok і викликало справжню бурю обговорень.

У кліпі, опублікованому @niamhhogg7, жінка показує, як вежа Tokyo Skytree, найвища будівля Японії, загадково "зникає" і "з'являється" при переміщенні камери. До моменту написання відео зібрало понад 5,3 мільйона переглядів, і користувачі ламають голову над тим, як це можливо.

"Хтось має пояснити мені цю оптичну ілюзію, тому що я відчуваю, що божеволію", — каже жінка у відео.

Зоровий обман виявляється результатом так званого ефекту паралакса — явища, за якого положення об'єктів здається таким, що змінюється залежно від точки спостереження. Це поширений оптичний ефект, який часто використовують, наприклад, в астрономії для визначення відстаней до зірок.

"Витягніть великий палець на відстань витягнутої руки й по черзі заплющуйте очі. Ви побачите, як палець "переміщується" відносно фону — це і є паралакс", — пояснюють фахівці NASA.

Видання Newsweek зазначає, що такі візуальні трюки можуть збити з пантелику навіть найуважніших спостерігачів, особливо в місті, де масштаб архітектури та щільна забудова створюють ілюзію руху будівель.

Ролик став вірусним на тлі туристичного буму в Японії: у квітні країну відвідали рекордні 3,9 мільйона туристів, за даними Японської національної туристичної організації.

Раніше Фокус повідомляв, що вуличне інтерв'ю з двома дівчатами, які відпочивали в клубі, налякало людей. Вірусне відео, що набрало мільйони переглядів, виявилося не справжнім записом, а продуктом штучного інтелекту. Користувачі шоковані тим, наскільки реалістично виглядає згенерована сцена.

Також стало відомо, що чоловік купив воду в одному з найдорожчих магазинів світу і був вражений її ціною. У Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшка води коштує 25 фунтів, а лід до неї ще 35. Блогер Кармі Селлітто, у якого майже мільйон підписників, вирішив скуштувати "розкіш на смак" і залишився здивованим.