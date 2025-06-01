Туристка показала, как башня посреди города "исчезает", а затем появляется в другом месте

Туристка показала, как гигантская башня Skytree то появляется, то исчезает прямо на глазах. По мнению экспертов, объяснение кроется в простом, но эффектном явлении — параллаксе.

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Видео с участием туристки, столкнувшейся с визуальной головоломкой в Токио, стало вирусным в TikTok и вызвало настоящую бурю обсуждений.

В клипе, опубликованном @niamhhogg7, женщина показывает, как башня Tokyo Skytree, высочайшее здание Японии, загадочно "исчезает" и "появляется" при перемещении камеры. К моменту написания видео собрало более 5,3 миллиона просмотров, и пользователи ломают голову над тем, как это возможно.

"Кто-то должен объяснить мне эту оптическую иллюзию, потому что я чувствую, что схожу с ума", — говорит женщина в видео.

Зрительный обман оказывается результатом так называемого эффекта параллакса — явления, при котором положение объектов кажется изменяющимся в зависимости от точки наблюдения. Это распространенный оптический эффект, часто используемый, к примеру, в астрономии для определения расстояний до звезд.

"Вытяните большой палец на расстояние вытянутой руки и поочередно закрывайте глаза. Вы увидите, как палец "перемещается" относительно фона — это и есть параллакс", — объясняют специалисты NASA.

Издание Newsweek отмечает, что такие визуальные трюки могут сбить с толку даже самых внимательных наблюдателей, особенно в городе, где масштаб архитектуры и плотная застройка создают иллюзию движения зданий.

Ролик стал вирусным на фоне туристического бума в Японии: в апреле страну посетили рекордные 3,9 миллиона туристов, по данным Японской национальной туристической организации.

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