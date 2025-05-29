Уличное интервью с двумя девушками, которые отдыхали в клубе, напугало людей (видео)

Вирусное видео с уличным интервью, набравшее миллионы просмотров, оказалось не настоящей записью, а продуктом искусственного интеллекта. Пользователи в шоке от того, насколько выглядит реалистично сгенерированная сцена.

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Короткий восьмисекундный ролик, на котором молодой человек берет интервью у двух девушек на улице, набрал более 14 миллионов просмотров на платформе X (ранее Twitter).

Все бы ничего, если бы не одно "но": видео полностью сгенерировано искусственным интеллектом.

Сцена выглядит как типичный TikTok-тренд: интервьюер спрашивает девушек об их любимом приеме, якобы "сводящем с ума хейтеров ИИ". Ответ одной из них, смесь зумерского сленга и бессмысленного жаргона, вызвал недоумение, но не это стало поводом для бурной дискуссии.

Пользователи начали замечать странности: неестественные движения губ, "растворяющихся" прохожих на заднем плане и нереалистичную мимику. Позже выяснилось, что видео было создано при помощи новейшей модели от Google DeepMind — Veo 3, способной синтезировать реалистичные видеоролики с текстом, звуком и диалогами.

"Это пугающе правдоподобно", "Я не могу поверить, что это ИИ. Все выглядит на 100% реально", — писали некоторые пользователи X.

Вирусное видео с уличным интервью, набравшее миллионы просмотров, оказалось не настоящей записью Фото: X (Twitter)

Другие признают, что без замедленного просмотра и анализа деталей видео действительно можно принять за настоящее.

Издание Lad Bible отмечает, что инструмент Veo 3, представленный 20 мая, может встраивать в сцены окружающий шум, синхронизированную речь и даже симулировать физику движения. Google называет его "новым этапом в развитии генеративного видео", но пользователи уже говорят о тревожных перспективах.

Некоторые комментаторы уверены, что "для человечества все кончено".

"Скоро мы не сможем отличать правду от подделки", — написал один из пользователей.

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