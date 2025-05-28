Мужчина заглянул за зеркало в ванной и наткнулся на "сокровище" (видео)

Американец Мэтью Манн заметил, что зеркало в его ванной комнате как-то странно болтается, и решил проверить крепление. Мужчина наткнулся на "сокровище": за стеклом скрывался экран телевизора, подсветка и даже кабельная приставка.

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Свою находку он показал в одном из своих видео в TikTok. Ролик моментально стал вирусным и собрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

"Мне было просто любопытно, и я нашел экран телевизора и свет за зеркалом… Он вроде как включается, но у меня нет пульта. Кто вообще ставит телевизор за зеркалом в ванной? Чтобы смотреть новости, пока чистишь зубы?" — сказал Мэтью.

В кадре он показывает, как тусклый экран просвечивает сквозь зеркало, и комментирует, что это буквально "сводит его с ума". Он также указывает на близость телевизора к унитазу и задается вопросом, не слишком ли это все странно.

Пользователи соцсети начали обсуждение в комментариях. Одни писали, что это может быть частью старого "умного зеркала", подключенного к программам, которые выводят погоду, календарь, расписания. Другие предположили, что зеркало — полупрозрачное, а за ним — старомодная hi-tech установка 2000-х, позволяющая смотреть ТВ при утреннем сборе на работу.

Особенно обсуждалась гипотеза: а не использовалась ли эта установка для скрытого наблюдения?

"Вы уверены, что там не было камер? Вся эта история немного тревожная", — написал один пользователь.

Через неделю Мэтью выложил продолжение. Он решил не просто отключить устройство, а полностью его интегрировать в свою жизнь.

"Я превратил эту странную штуку в забавный проект. Теперь у меня в ванной — кинотеатр. Посмотрите, как "Властелин колец" смотрится в зеркале", — с улыбкой рассказал он.

Пользователи TikTok вновь поспешили поделиться своим мнением.

"Ты буквально живешь в будущем", "Круто! А когда выходит новый эпизод этого сериала?", "Хочу такую же ванную", — писали они.

Чтобы окончательно развеять слухи о постановке, Мэтью показал скопившуюся пыль и паутину за зеркалом, как доказательство того, что установка действительно была забыта и долгое время не использовалась.

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