Чоловік заглянув за дзеркало у ванній і натрапив на "скарб" (відео)

Американець Метью Манн помітив, що дзеркало в його ванній кімнаті якось дивно бовтається, і вирішив перевірити кріплення. Чоловік натрапив на "скарб": за склом ховався екран телевізора, підсвічування і навіть кабельна приставка.

Related video

Свою знахідку він показав в одному зі своїх відео в TikTok. Ролик моментально став вірусним і зібрав понад 4 мільйони переглядів і тисячі коментарів.

"Мені було просто цікаво, і я знайшов екран телевізора і світло за дзеркалом... Воно нібито вмикається, але у мене немає пульта. Хто взагалі ставить телевізор за дзеркалом у ванній? Щоб дивитися новини, поки чистиш зуби?" — сказав Метью.

У кадрі він показує, як тьмяний екран просвічує крізь дзеркало, і коментує, що це буквально "зводить його з розуму". Він також вказує на близькість телевізора до унітаза і задається питанням, чи не занадто це все дивно.

Користувачі соцмережі почали обговорення в коментарях. Одні писали, що це може бути частиною старого "розумного дзеркала", підключеного до програм, які виводять погоду, календар, розклади. Інші припустили, що дзеркало — напівпрозоре, а за ним — старомодна hi-tech установка 2000-х, що дає змогу дивитися ТБ під час ранкового збору на роботу.

Особливо обговорювали гіпотезу: а чи не використовували цю установку для прихованого спостереження?

"Ви впевнені, що там не було камер? Уся ця історія трохи тривожна", — написав один користувач.

Через тиждень Метью виклав продовження. Він вирішив не просто відключити пристрій, а повністю його інтегрувати у своє життя.

"Я перетворив цю дивну штуку на кумедний проєкт. Тепер у мене у ванній — кінотеатр. Подивіться, який вигляд "Володар перснів" має в дзеркалі", — з посмішкою розповів він.

Користувачі TikTok знову поспішили поділитися своєю думкою.

"Ти буквально живеш у майбутньому", "Круто! А коли виходить новий епізод цього серіалу?", "Хочу таку ж ванну", — писали вони.

Щоб остаточно розвіяти чутки про постановку, Метью показав пил і павутиння, які скупчилися за дзеркалом, як доказ того, що установку справді забули, і її тривалий час не використовували.

Раніше Фокус повідомляв, що в будинку бабусі десятиліттями ховалася загадкова кімната. Житель США виявив у підвалі дивне приміщення без вікон. Фото і його обговорення стрімко набирають популярність у соцмережах.

Також стало відомо, що дівчина знайшла послання собі 10-річної давності. Звичайне на перший погляд фото з Reddit стало приводом для ностальгії та роздумів про час. Дівчина знайшла лист, який сама собі написала 10 років тому, і тепер ділиться своїми думками через десятиліття.