"Дивне підземелля": у будинку бабусі десятиліттями ховалася загадкова кімната (фото)

Житель США виявив у підвалі бабусі дивну кімнату без вікон. Фото та його обговорення стрімко набирають популярності в соцмережах.

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Житель США викликав бурхливе обговорення на Reddit після того, як поділився знахідкою загадкової кімнати в підвалі будинку своєї бабусі.

Пост, опублікований користувачем під ніком u/bendersfembot у спільноті r/hiddenrooms, одразу ж привернув увагу тисяч читачів.

За словами автора, він випадково натрапив на довге вузьке приміщення в підвалі, яке здавалося відокремленим від решти простору. Кімната не мала вікон, освітлення було тьмяним, а в глибині знаходилися ще одні двері, що вели невідомо куди. Обстановка й атмосфера викликали в чоловіка тривожне відчуття, ніби він опинився на знімальному майданчику фільму жахів.

Чоловік випадково натрапив на довге вузьке приміщення в підвалі Фото: Reddit

Користувачі Reddit почали активно обговорювати, що це може бути. Дехто припустив, що це — колишнє сховище або схованка часів холодної війни. Інші ділилися власними історіями про знайдені потаємні кімнати в старих будинках родичів. Були й ті, хто жартував, порівнюючи приміщення з декораціями з фільмів за книгами Стівена Кінга.

"Досить ніяково, коли виявляєш, що в бабусі є дивне підземелля із саксофоном";

"Саксофон просто, щоб збити тебе з пантелику. Це кімната для тортур людей";

"Як це можливо, що вона живе там, але не знає про цю кімнату";

"Схоже на декорацію з фільму жахів".

Залишається невідомим, навіщо було побудовано цю кімнату, але знахідка надихнула безліч користувачів досліджувати свої горища і підвали.

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