"Странное подземелье": в доме бабушки десятилетиями скрывалась загадочная комната (фото)

Житель США обнаружил в подвале бабушки странную комнату без окон. Фото и его обсуждение стремительно набирают популярность в соцсетях.

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Житель США вызвал бурное обсуждение на Reddit после того, как поделился находкой загадочной комнаты в подвале дома своей бабушки.

Пост, опубликованный пользователем под ником u/bendersfembot в сообществе r/hiddenrooms, сразу же привлек внимание тысяч читателей.

По словам автора, он случайно наткнулся на длинное узкое помещение в подвале, которое казалось отделенным от остального пространства. Комната не имела окон, освещение было тусклым, а в глубине находилась еще одна дверь, ведущая неизвестно куда. Обстановка и атмосфера вызвали у мужчины тревожное чувство, будто он оказался на съемочной площадке фильма ужасов.

Мужчина случайно наткнулся на длинное узкое помещение в подвале Фото: Reddit

Пользователи Reddit начали активно обсуждать, что это может быть. Некоторые предположили, что это — бывшее хранилище или тайник времен холодной войны. Другие делились собственными историями о найденных потайных комнатах в старых домах родственников. Были и те, кто подшучивал, сравнивая помещение с декорациями из фильмов по книгам Стивена Кинга.

"Довольно неловко, когда обнаруживаешь, что у бабушки есть странное подземелье с саксофоном";

"Саксофон просто, чтобы сбить тебя с толку. Это комната для пыток людей";

"Как это возможно, что она живет там, но не знает об этой комнате";

"Похоже на декорацию из фильма ужасов".

Остается неизвестным, зачем была построена эта комната, но находка вдохновила множество пользователей исследовать свои чердаки и подвалы.

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