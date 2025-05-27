"Лист із минулого": дівчина знайшла послання собі 10-річної давнини (фото)

Звичайне на перший погляд фото з Reddit стало приводом для ностальгії та роздумів про час. Дівчина знайшла лист, який сама собі написала 10 років тому, і тепер ділиться своїми думками через десятиліття.

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На Reddit швидко набрав популярності пост користувачки під ніком u/Cantspeakgerman, у якому вона опублікувала лист, написаний самій собі в січні 2014 року — у віці 20 років.

Зараз їй 31, і через десятиліття вона вперше перечитала власне послання.

У 2014 році вона була студенткою інженерного факультету, сповненою тривог, надій і юнацького ентузіазму.

У листі молода студентка інженерного факультету ділиться своїми думками, тривогами й очікуваннями від майбутнього. Вона запитує себе, чи вдалося їй досягти успіху в кар'єрі, створити сім'ю, почати заробляти гідно. Дівчина зізнається, що ніколи не мала бойфренда, переживає через навчання і боїться не впоратися з життям. Але при цьому намагається підбадьорити себе і закликає "не надто все драматизувати".

Дівчина розмірковує про стан світу в 2014 році — проблеми в Єгипті, Північній Кореї, безробіття — і називає себе обережною оптимісткою.

Зараз жінці 31, і через десятиліття вона вперше перечитала власне послання Фото: Reddit

Особливе місце в листі займає список бажань:

цікавиться, чи досягла вона успіху і чи завела сім'ю;

ділиться тривогами про кар'єру, самооцінку та самотність;

розповідає про життя у 2014 році: популярну музику, фільми та технології;

просить себе не забувати про мрії, особливо — написати вебкомікс.

"Якщо ти все ще не написала комікс — ну камон, минуло 10 років", — пише вона собі у фіналі, жартуючи й підбадьорюючи себе з минулого.

Не інженер, але щаслива: одкровення через 10 років

Зараз, через десятиліття, вона зізнається: багато що пішло не за планом. Інженером вона так і не стала — але знайшла себе в анімації.

Вебкомікс ще не створено, зате вона навчилася дбати про себе і позбулася постійного самокритичного внутрішнього діалогу.

"30 — це не вирок. У тебе попереду ще десятки років життя. Не забувай себе балувати. Залишайся молодою в душі. Спробуй нове. Вийди за рамки. Ха, мені б самій зараз дослухатися до цієї поради", — пише жінка на завершення.

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