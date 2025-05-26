"Доказ" подорожі в часі: на картині 1882 року помітили iPhone (фото)

Старовинна картина XIX століття знову розпалила фантазії шанувальників теорій змови. На ній знаменитий шотландський поет Роберт Бернс нібито тримає в руках iPhone.

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Про цю історію згадує Daily Record.

Картина "Заручини Бернса і Хайленд Мері", створена приблизно 1882 року Р. Джозі та Джеймсом Арчером, несподівано стала інтернет-сенсацією. Користувачі соцмереж помітили, що в руках Роберта Бернса та його коханої Мері Кемпбелл зображено темні прямокутники із заокругленими краями, які разюче схожі на сучасні смартфони.

Зображення породило хвилю жартів і теорій про подорожі в часі. Деякі припустили, що шотландський поет міг володіти технологіями майбутнього, і навіть припускають, що Мері переглядає Instagram Бернса або він показує їй мем.

Зображення породило хвилю жартів і теорій про подорожі в часі Фото: HULTON ARCHIVE

Однак у мистецтвознавців є більш прозаїчне пояснення. Згідно зі старовинною шотландською традицією, пара могла обмінятися Бібліями на знак заручин біля річки Ер 1786 року. Саме ці книги, найімовірніше, і зображені на полотні.

Не перший випадок "технологій майбутнього"

Картина з Бернсом — не єдиний твір, що викликав суперечки про "мандрівників у часі". У 1937 році Умберто Романо написав фреску "Містер Пінчон і заселення Спрінгфілда", на якій чоловік, на думку багатьох, тримає в руках щось, схоже на iPhone. Він дивиться на нього так, ніби гортає соцмережі, залишивши палець вільним для свайпа.

Та сама людина на картині Умберто Романо Фото: картина

Також у 2020-х роках у соцмережах спливло фото 1943 року з пляжу в Корнуоллі, де чоловік у нестандартному одязі пильно дивиться на загадковий об'єкт у руках. Дехто стверджував, що він схожий на мандрівника в часі, який "залип" у гаджеті майбутнього.

Попри логічні пояснення (дзеркало, книжка, ніж), інтернет не втомлюється висувати версії про хронологічні "збої" в мистецтві та історії.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я дізналася, що їхні домашні картинки на стінах коштують 43 мільйони гривень. 19 робіт датованих XVIII століттям, які понад сто років прикрашали стіни сімейного будинку, виявилися унікальними шедеврами придворного художника династії Цин. Картинки нещодавно продали за рекордну суму.

Крім того, картина "Очікувана", написана Фердинандом Вальдмюллером понад 160 років тому, стала вірусною після того, як користувачі соцмереж побачили в ній можливий доказ подорожі в часі.