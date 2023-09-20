"Доказ неможливого": мандрівник у часі помічений на знімку 1943 року (фото)

Подорожі в часі можуть бути реальними принаймні якщо вірити фотографії, зробленій за часів Другої світової війни. На знімку можна помітити чоловіка з мобільним телефоном у руках.

Related video

Багато людей вірять у красиві та фантастичні історії про подорожі в часі. Нещодавно в мережі з'явився черговий "доказ неможливого". Про цей випадок згадує Daily Star.

Під час Другої світової війни шпигунство було широко поширеним, але завжди припускали, що шпигували німці, а не людина з XXI століття, яка розмовляє мобільним телефоном.

Важливо

Доказ подорожі в часі: король Генріх Vlll "відвідав пекарню майбутнього" (фото)

Подорожі в часі можуть бути реальними принаймні якщо вірити фотографії, знайденої й опублікованої в одній з ісландських груп у Facebook.

На знімку, розміщеному в соціальній мережі у 2016 році, зображений чоловік, який розмовляє мобільним телефоном, і в цьому немає нічого незвичайного, за винятком того, що його було зроблено під час Другої світової війни. Фото було зроблено в 1943 році в Рейк'явіку (Ісландія). На ньому видно групу людей, серед яких виділяється чоловік на задньому фоні. Судячи з усього, він користується сучасним мобільним телефоном. На його обличчі виражається легка заклопотаність, а повз проходять вулицею американські солдати, деякі з яких одягнені в плащі, щоб не замерзнути на ісландському холоді.

"Звідси видно Bankastræti, Lækjargata та Austurstræti. Цю фотографію було зроблено 1943 року, 73 роки тому", — написав Крістіан Гоффманн у групі "Старі фотографії" у Facebook.

Фото було зроблено 1943 року в Рейк'явіку (Ісландія) Фото: Facebook/Gamlar ljósmyndir

Видання зазначає, що знімок привернув широку увагу громадськості. Багато людей помітили, що на ньому зображений мандрівник у часі, який притулився до стіни. Він одягнений у коричневий плащ і козирок, на його обличчі можна розгледіти вираз заклопотаності або занепокоєння, а ліва рука, в якій він не тримає телефон, притиснута до живота. Навколо нього безтурботно ходять інші люди.

"Американська армія захоплює ісландську пишність, як ви можете бачити. Одна річ, яка привертає увагу до цієї прекрасної картини, це те, що над вікном, у кутку в середині знімка, схилився чоловік і розмовляє по мобільному телефону. Я не знаю, що сказати. Я не думаю, що він просто розмовляє по телефону. Він у ступорі, стоїть один, на ньому не такий головний убір, як в інших, шарф, і він поводиться так, як поводилися б ми сьогодні. У нього є огляд площі, і це зовсім не схоже на розмову з кимось по смартфону", — писав тоді Крістіан.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.