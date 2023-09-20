"Доказательство невозможного": путешественник во времени замечен на снимке 1943 года (фото)
Путешествия во времени могут быть реальны, по крайней мере, если верить фотографии, сделанной во времена Второй мировой войны. На снимке можно заметить мужчину с мобильным телефоном в руках.
Многие люди верят в красивые и фантастичные истории о путешествиях во времени. Недавно в сети появилось очередное "доказательство невозможного". Об этом случае вспоминает Daily Star.
Во время Второй мировой войны шпионаж был широко распространен, но всегда предполагалось, что шпионили немцы, а не человек из XXI века, разговаривающий по мобильному телефону.Важно
Путешествия во времени могут быть реальны, по крайней мере, если верить фотографии, найденной и опубликованной в одной из исландских групп в Facebook.
На снимке, размещенном в социальной сети в 2016 году, изображен мужчина, разговаривающий по мобильному телефону, и в этом нет ничего необычного, за исключением того, что он был сделан во время Второй мировой войны. Фото было сделано в 1943 году в Рейкьявике (Исландия). На нем видно группу людей, среди которых выделяется мужчина на заднем фоне. Судя по всему, он пользуется современным мобильным телефоном. На его лице выражается легкая озабоченность, а мимо проходят по улице американские солдаты, некоторые из которых одеты в плащи, чтобы не замерзнуть на исландском холоде.
"Отсюда видны Bankastræti, Lækjargata и Austurstræti. Эта фотография была сделана в 1943 году, 73 года назад", — написал Кристьян Хоффманн в группе "Старые фотографии" в Facebook.
Издание отмечает, что снимок привлек широкое внимание общественности. Многие люди заметили, что на нем изображен путешественник во времени, прислонившийся к стене. Он одет в коричневый плащ и козырек, на его лице можно разглядеть выражение озабоченности или беспокойства, а левая рука, в которой он не держит телефон, прижата к животу. Вокруг него беззаботно ходят другие люди.
"Американская армия захватывает исландское великолепие, как вы можете видеть. Одна вещь, которая привлекает внимание к этой прекрасной картине, это то, что над окном, в углу в середине снимка, склонился мужчина и разговаривает по мобильному телефону. Я не знаю, что сказать. Я не думаю, что он просто разговаривает по телефону. Он в ступоре, стоит один, на нем не такой головной убор, как у других, шарф, и он ведет себя так, как вели бы себя мы сегодня. У него есть обзор площади, и это совсем не похоже на разговор с кем-то по смартфону", — писал тогда Кристьян.
Ранее Фокус сообщал, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям"
Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.