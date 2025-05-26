"Доказательство" путешествия во времени: на картине 1882 года заметили iPhone (фото)

Старинная картина XIX века вновь разожгла фантазии поклонников теорий заговора. На ней знаменитый шотландский поэт Роберт Бернс якобы держит в руках iPhone.

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Об этой истории вспоминает Daily Record.

Картина "Помолвка Бернса и Хайленд Мэри", созданная около 1882 года Р. Джози и Джеймсом Арчером, неожиданно стала интернет-сенсацией. Пользователи соцсетей заметили, что в руках Роберта Бернса и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл изображены темные прямоугольники с закругленными краями, которые поразительно похожи на современные смартфоны.

Изображение породило волну шуток и теорий о путешествиях во времени. Некоторые предположили, что шотландский поэт мог обладать технологиями будущего, и даже допуская, что Мэри просматривает Instagram Бернса или он показывает ей мем.

Изображение породило волну шуток и теорий о путешествиях во времени Фото: HULTON ARCHIVE

Однако у искусствоведов есть более прозаичное объяснение. Согласно старинной шотландской традиции, пара могла обменяться Библиями в знак помолвки у реки Эр в 1786 году. Именно эти книги, скорее всего, и изображены на полотне.

Не первый случай "технологий будущего"

Картина с Бернсом — не единственное произведение, вызвавшее споры о "путешественниках во времени". В 1937 году Умберто Романо написал фреску "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда", на которой мужчина, по мнению многих, держит в руках нечто, похожее на iPhone. Он смотрит на него так, будто листает соцсети, оставив палец свободным для свайпа.

Тот самый человек на картине Умберто Романо Фото: US Postal Service

Также в 2020-х годах в соцсетях всплыло фото 1943 года с пляжа в Корнуолле, где мужчина в нестандартной одежде пристально смотрит на загадочный объект в руках. Некоторые утверждали, что он выглядит как путешественник во времени, "залипший" в гаджете будущего.

Несмотря на логические объяснения (зеркало, книга, нож), интернет не устает выдвигать версии о хронологических "сбоях" в искусстве и истории.

Ранее Фокус сообщал, что семья узнала, что их домашние картинки на стенах стоят 43 миллиона гривен. 19 работ датированных XVIII веком, которые более ста лет украшали стены семейного дома, оказались уникальными шедеврами придворного художника династии Цин. Картинки недавно продали за рекордную сумму.

Кроме того, картина "Ожидаемая", написанная Фердинандом Вальдмюллером более 160 лет назад, стала вирусной после того, как пользователи соцсетей увидели в ней возможное доказательство путешествия во времени.