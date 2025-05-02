С iPhone в руках: на картине 160-летней давности заметили женщину со "смартфоном" (фото)

Картина "Ожидаемая", написанная Фердинандом Вальдмюллером более 160 лет назад, стала вирусной после того, как пользователи соцсетей увидели в ней возможное доказательство путешествия во времени.

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Об этом истории вспоминает издание Daily Record.

Масляная картина, написанная более 160 лет назад, снова оказалась в центре внимания после того, как пользователи интернета увидели в ней нечто, что поразительно напоминает современный смартфон. Речь идет о полотне "Ожидаемая" (The Expected One), созданном австрийским художником Фердинандом Георгом Вальдмюллером в 1860-х годах.

На картине изображена молодая женщина, идущая по проселочной дороге с предметом в руках, пристально глядя в него. По сюжету ее встречает молодой человек с цветком, присевший на камень в тени дерева. Но внимание публики привлекло вовсе не романтическое настроение сцены, а странное сходство предмета в руках девушки с современным iPhone.

Пользователи соцсетей пошутили, что девушка настолько увлечена "смартфоном", что даже не замечает ухажера Фото: comandir.com

Картина обрела вирусную популярность еще в 2017 году, когда была выставлена в Новой пинакотеке в Мюнхене (Германия). Некоторые пользователи соцсетей пошутили, что девушка настолько увлечена "смартфоном", что даже не замечает ухажера.

"Похоже, она листает Tinder", — написал один из них.

Эта теория породила волну спекуляций о "путешественниках во времени" и скрытых посланиях из прошлого. Однако сотрудники музея быстро развеяли миф. По их словам, девушка на самом деле держит в руках сборник псалмов или молитвенник — вполне обычную вещь для молодой женщины той эпохи, и никакой фантастики в этом нет.

Историк Питер Рассел первым обратил внимание на современное восприятие картины Фото: Wikimedia Commons

Питер Рассел, историк, первым обратил внимание на современное восприятие картины.

"Больше всего меня поражает, насколько развитие технологий повлияло на наше восприятие искусства. Если бы эту картину увидели в XIX веке, никто бы не сомневался, что у девушки в руках молитвенник. Но сегодня большинство сразу подумает о смартфоне", — сказал эксперт.

Он также отметил, что картина наглядно демонстрирует, как изменяется культурный контекст — предметы и символы из прошлого могут приобретать совершенно новое значение в глазах современного зрителя.

Ранее Фокус сообщал, что ребенок поцарапал шедевр известного художника стоимостью 50 млн евро. Инцидент произошел в Роттердаме. Ребенок случайно повредил картину Марка Ротко, когда та экспонировалась без защитного стекла в музейном хранилище, открытом для публики.

Также стало известно, что картины 21-месячной дочери украинки продают на специальной выставке. Девочка дебютировала с персональной выставкой, на которой ее абстрактные картины продавались за 33 000 иен (около 230 долларов США) за полотно.