Ребенок поцарапал шедевр известного художника стоимостью 50 млн евро: что его ждет (фото)

В Роттердаме (Нидерланды) ребенок случайно повредил картину Марка Ротко стоимостью 50 млн евро, когда та экспонировалась без защитного стекла в музейном хранилище, открытом для публики.

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Об этом пишет BBC News.

В музее Бойманса — ван Бенингена в Роттердаме (Нидерланды) ребенок повредил ценную картину американского художника Марка Ротко "Серый, оранжевый на бордовом, № 8". Инцидент произошел в момент, когда в зале не было охраны.

По словам представителей музея, произведение искусства получило "поверхностные повреждения": на непокрытом краске участке нижней части полотна заметны царапины. Картина, стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро, экспонировалась в музейном Депо — общедоступном хранилище рядом с основной галереей.

Музей обратился за помощью к специалистам по реставрации как в Нидерландах, так и за рубежом. В настоящее время эксперты изучают возможные методы восстановления работы. В музее выразили надежду, что полотно удастся вновь выставить в обозримом будущем.

Картина Марка Ротко "Серый, оранжевый на бордовом, № 8" Фото: Museum Boijmans Van Beuningen

Менеджер по реставрации из Fine Art Restoration Company Софи МакЭлун отметила, что картины в стиле Ротко без защитного лака особенно уязвимы.

"Даже мельчайшие повреждения на ровных цветовых полях сразу бросаются в глаза", — сказала она.

Реставрация осложняется использованием Ротко сложной смеси пигментов, смол и клея, а отсутствие лака делает произведение подверженным воздействию окружающей среды.

Это не первый случай повреждения работ художника. В 2012 году картина Ротко "Черный на бордовом" была намеренно испорчена в Лондоне. Восстановление тогда обошлось в 200 000 фунтов стерлингов и заняло 18 месяцев.

Пока не сообщается, кто понесет ответственность за повреждение картины. Однако ранее музей уже предъявлял счета посетителям за испорченные экспонаты. Так, в 2011 году туристу пришлось оплатить восстановление работы из арахисового масла, на которую он случайно наступил.

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