Дитина подряпала шедевр відомого художника вартістю 50 млн євро: що на неї чекає (фото)

У Роттердамі (Нідерланди) дитина випадково пошкодила картину Марка Ротко вартістю 50 млн євро, коли та експонувалася без захисного скла в музейному сховищі, відкритому для публіки.

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Про це пише BBC News.

У музеї Бойманса — ван Бенінгена в Роттердамі (Нідерланди) дитина пошкодила цінну картину американського художника Марка Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8". Інцидент стався в момент, коли в залі не було охорони.

За словами представників музею, витвір мистецтва отримав "поверхневі пошкодження": на непокритій фарбою ділянці нижньої частини полотна помітні подряпини. Картина, вартість якої оцінюють у 50 мільйонів євро, експонувалася в музейному Депо — загальнодоступному сховищі поруч з основною галереєю.

Музей звернувся по допомогу до фахівців з реставрації як у Нідерландах, так і за кордоном. Наразі експерти вивчають можливі методи відновлення роботи. У музеї висловили надію, що полотно вдасться знову виставити в найближчому майбутньому.

Картина Марка Ротко "Сірий, помаранчевий на бордовому, № 8" Фото: Museum Boijmans Van Beuningen

Менеджер з реставрації з Fine Art Restoration Company Софі Макелун зазначила, що картини в стилі Ротко без захисного лаку особливо вразливі.

"Навіть найдрібніші пошкодження на рівних колірних полях одразу впадають в око", — сказала вона.

Реставрація ускладнюється використанням Ротко складної суміші пігментів, смол і клею, а відсутність лаку робить твір вразливим до впливу навколишнього середовища.

Це не перший випадок пошкодження робіт художника. У 2012 році картина Ротко "Чорний на бордовому" була навмисно зіпсована в Лондоні. Відновлення тоді обійшлося у 200 000 фунтів стерлінгів і зайняло 18 місяців.

Поки що не повідомляється, хто понесе відповідальність за пошкодження картини. Однак раніше музей уже виставляв рахунки відвідувачам за зіпсовані експонати. Так, у 2011 році туристу довелося оплатити відновлення роботи з арахісового масла, на яку він випадково наступив.

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