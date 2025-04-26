Прозвали Дюймовочкою: картини 21-місячної доньки українки продають на спеціальній виставці

21-місячна художниця з Японії дебютувала з персональною виставкою, на якій її абстрактні картини продають за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.

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Про це пише France 24.

У кварталі червоних ліхтарів Токіо (Японія) відбулася перша персональна виставка юної художниці. Батьки 21-місячної дівчинки, прозваної Дюймовочкою, представили її абстрактні роботи в галереї Decameron, розташованій над баром. Деякі її картини вже знайшли покупців за ціною 33 000 єн (близько 230 доларів США).

"Це дитяча, але водночас напрочуд спритна творчість", — каже директор галереї Ден Ісомура, який, за збігом обставин, виявився не тільки куратором виставки, а й сватом батьків юної художниці.

Директор галереї Ден Ісомура позує з абстрактною роботою 21-місячної художниці Фото: AFP

Картини народжуються в домашній студії — яскраві плями фарби прикрашають татамі та столи. Мати малечі допомагає їй із тюбиками, але наголошує: донька діє самостійно, обирає кольори, створює композиції та сама вирішує, коли робота закінчена.

Мама Дюймовочки, 20-річна біженка з України, яка побажала залишитися анонімною, розповідає, що після вторгнення Росії 2022 року покинула рідну країну. В Японії вона опинилася випадково — завдяки допомозі онлайн-платформи для переселенців і несподіваному знайомству в літаку з Ісомурою, яке змінило її життя. Пізніше вона вийшла заміж за його знайомого.

"Дехто каже, що роботи не її, адже допомагає мама. Але для дитини мама — продовження тіла. До того ж дорослі художники теж залежать від інструментів і систем, створених іншими", — визнає Ісомура.

Дівчинка сама обирає фарби і вирішує коли закінчити квартиру Фото: AFP

Виставка триватиме до середини травня, але саму Дюймовочку на відкритті помічено не буде, у години роботи галереї з 20:00 до 5:00 вона, найімовірніше, спатиме.

"Це наївне, вільне мистецтво. Таке мислення дорослим уже недоступне. Але я б, мабуть, і купила одну картину — надто вже це привабливо", — зазначає одна з відвідувачок.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла на тротуарі запечатану з 1987 року коробку. Пізніше стало зрозуміло, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, знайшла в смітті унікальну реліквію.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки і не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.