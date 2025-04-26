Прозвали Дюймовочкой: картины 21-месячной дочери украинки продают на специальной выставке

21-месячная художница из Японии дебютировала с персональной выставкой, на которой ее абстрактные картины продаются за 33 000 иен (около 230 долларов США) за полотно.

Related video

Об этом пишет France 24.

В квартале красных фонарей Токио (Япония) прошла первая персональная выставка юной художницы. Родители 21-месячной девочки, прозванной Дюймовочкой, представили ее абстрактные работы в галерее Decameron, расположенной над баром. Некоторые ее картины уже нашли покупателей по цене 33 000 иен (около 230 долларов США).

"Это детское, но в то же время удивительно ловкое творчество", — говорит директор галереи Дэн Исомура, который, по совпадению, оказался не только куратором выставки, но и сватом родителей юной художницы.

Директор галереи Дэн Исомура позирует с абстрактной работой 21-месячной художницы Фото: AFP

Картины рождаются в домашней студии — яркие пятна краски украшают татами и столы. Мать малышки помогает ей с тюбиками, но подчеркивает: дочь действует самостоятельно, выбирает цвета, создает композиции и сама решает, когда работа закончена.

Мама Дюймовочки, 20-летняя беженка из Украины, пожелавшая остаться анонимной, рассказывает, что после вторжения России в 2022 году покинула родную страну. В Японии она оказалась случайно — благодаря помощи онлайн платформы для переселенцев и неожиданному знакомству в самолете с Исомурой, которое изменило ее жизнь. Позже она вышла замуж за его знакомого.

"Некоторые говорят, что работы не ее, ведь помогает мама. Но для ребенка мама — продолжение тела. К тому же, взрослые художники тоже зависят от инструментов и систем, созданных другими", — признает Исомура.

Девочка сама выбирает краски и решает когда закончить квартиру Фото: AFP

Выставка продолжится до середины мая, но сама Дюймовочка на открытии замечена не будет, в часы работы галереи с 20:00 до 5:00 она, скорее всего, будет спать.

"Это наивное, свободное искусство. Такое мышление взрослым уже недоступно. Но я бы, пожалуй, и купила одну картину — слишком уж это притягательно", — отмечает одна из посетительниц.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла на тротуаре запечатанную с 1987 года коробку. Позже стало понятно, что Энн Трапани из штата Нью-Йорк, США, нашла в мусоре уникальную реликвию.

Также стало известно, что женщина вернулась из поездки и не могла поверить в то, что муж сделал с подвалом. Житель Онтарио Стивен Паркер удивил свою жену Эшли неожиданным и трогательным поступком. Пока она находилась в пятидневной командировке, он полностью преобразил их неухоженный подвал в уютную рабочую студию.