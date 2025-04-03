Жінка повернулася з поїздки і не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом (фото)

Житель Онтаріо (Канада) Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.

Related video

Про це чоловік написав на популярному форумі Reddit.

Житель Онтаріо зазначив, що підвал раніше слугував студією для проєкту Ешлі — сайту The Loopy Lamb, ресурсу для любителів в'язання гачком. Однак, за словами Паркера, приміщення залишало бажати кращого: бетонна підлога, іржаві стелажі та старий кухонний стіл. Однак Ешлі щодня працювала в цьому невибагливому просторі, створюючи контент і розвиваючи бізнес.

Розуміючи, як багато вона робить для сім'ї, Стівен вирішив віддячити їй. За місяць він ретельно спланував ремонт і почав роботи одразу після того, як відвіз дружину в аеропорт. Поодинці (а іноді й за допомогою родичів) він розчистив приміщення, поклав нову підлогу, зробив стіни з гіпсокартону і провів проводку — все це, поєднуючи з турботою про дітей.

Чоловік розчистив приміщення, уклав нову підлогу, зробив стіни з гіпсокартону і провів проводку Фото: Reddit

Сюрприз ледь не зірвався, коли Ешлі зателефонувала додому, а Стівен, приховуючи правду, сказав, що веде дітей до бабусі. Але план усе ж вдався, і реакція дружини коштувала всіх зусиль: від шоку до сліз вдячності.

Разом подружжя завершило перетворення: пофарбувало стіни й зібрало меблі. Ремонт обійшовся приблизно у 2500 доларів, включно з товарами з IKEA.

Підвал після ремонту Фото: Reddit

Історія Паркерів зворушила тисячі людей. Стівен поділився фотографіями на Reddit, де його пост набрав понад 77 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

"Це був кумедний проєкт. Я був такий щасливий закінчити його разом із нею", — сказав Стівен.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я хоче повернути колишню велич покинутому особняку. Подружжя з Великої Британії довело, що мрії збуваються в будь-якому віці. Проживши разом понад 30 років, вони зважилися купити занедбаний вікторіанський особняк, що стояв порожній понад два десятиліття, і почали перетворювати його на затишний сімейний будинок.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.