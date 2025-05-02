З iPhone у руках: на картині 160-річної давнини помітили жінку зі "смартфоном" (фото)

Картина "Очікувана", написана Фердинандом Вальдмюллером понад 160 років тому, стала вірусною після того, як користувачі соцмереж побачили в ній можливий доказ подорожі в часі.

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Про цю історію згадує видання Daily Record.

Олійна картина, написана понад 160 років тому, знову опинилася в центрі уваги після того, як користувачі інтернету побачили в ній щось, що разюче нагадує сучасний смартфон. Йдеться про полотно "Очікувана" (The Expected One), створене австрійським художником Фердинандом Георгом Вальдмюллером у 1860-х роках.

На картині зображено молоду жінку, яка йде сільською дорогою з предметом у руках, пильно дивлячись у нього. За сюжетом її зустрічає молодий чоловік із квіткою, який присів на камінь у тіні дерева. Але увагу публіки привернув зовсім не романтичний настрій сцени, а дивна схожість предмета в руках дівчини з сучасним iPhone.

Користувачі соцмереж пожартували, що дівчина настільки захоплена "смартфоном", що навіть не помічає залицяльника Фото: comandir.com

Картина набула вірусної популярності ще 2017 року, коли була виставлена в Новій пінакотеці в Мюнхені (Німеччина). Деякі користувачі соцмереж пожартували, що дівчина настільки захоплена "смартфоном", що навіть не помічає залицяльника.

"Схоже, вона гортає Tinder", — написав один із них.

Ця теорія породила хвилю спекуляцій про "мандрівників у часі" і приховані послання з минулого. Однак співробітники музею швидко розвіяли міф. За їхніми словами, дівчина насправді тримає в руках збірку псалмів або молитовник — цілком звичайну річ для молодої жінки тієї епохи, і жодної фантастики в цьому немає.

Історик Пітер Рассел першим звернув увагу на сучасне сприйняття картини Фото: чума

Пітер Рассел, історик, першим звернув увагу на сучасне сприйняття картини.

"Найбільше мене вражає, наскільки розвиток технологій вплинув на наше сприйняття мистецтва. Якби цю картину побачили в XIX столітті, ніхто б не сумнівався, що в дівчини в руках молитовник. Але сьогодні більшість одразу подумає про смартфон", — сказав експерт.

Він також зазначив, що картина наочно демонструє, як змінюється культурний контекст — предмети й символи з минулого можуть набувати абсолютно нового значення в очах сучасного глядача.

Раніше Фокус повідомляв, що дитина подряпала шедевр відомого художника вартістю 50 млн євро. Інцидент стався в Роттердамі. Дитина випадково пошкодила картину Марка Ротко, коли та експонувалася без захисного скла в музейному сховищі, відкритому для публіки.

Також стало відомо, що картини 21-місячної доньки українки продають на спеціальній виставці. Дівчинка дебютувала з персональною виставкою, на якій її абстрактні картини продавалися за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.