Семья узнала, что их домашние картинки на стенах стоят 43 миллиона гривен (фото)

19 работ датированных XVIII веком, которые более ста лет украшали стены семейного дома, оказались уникальными шедеврами придворного художника династии Цин. Картинки недавно продали за рекордную сумму.

Related video

Об этом пишет издание What's The Jam.

Коллекция картин с птицами, которая десятилетиями украшала стены дома, принесла владельцам 780 тысяч фунтов стерлингов (около 43 миллионов гривен). Эксперт Билл Форест во время оценки обнаружил, что произведения принадлежат кисти Цзян Тинси — известного придворного художника династии Цин, то есть датируются XVIII веком.

Коллекционные картины

Впервые о ценной находке сообщила семья из Южного Лондона, где эксперт нашел семь оригинальных картин. Позже идентифицировали еще двенадцать полотен в Дорсете, которые принадлежали родственникам владельцев первой коллекции.

Цзян Тинси считался одним из самых уважаемых художников и ученых династии Цин. Он прославился благодаря своим работам с птицами и цветами. Художник тесно сотрудничал с западными миссионерами при дворе, заимствуя европейские художественные методы, в частности линейную перспективу.

Цзян Тинси считался одним из самых уважаемых художников и ученых династии Цин. Фото: What’s The Jam

Особую ценность картинам придают оригинальные сопроводительные тексты, которые сохранились к каждой работе. Эти тексты содержат тщательные орнитологические наблюдения наряду с философскими комментариями и ссылками на китайский фольклор. Некоторые из изображенных птиц не зафиксированы в классических источниках — это придает работам исключительную научную ценность.

Искусствоведы ошеломлены

"Это одно из самых необычных открытий в моей карьере. Найти оригинальные работы Цзян Тинси, сохранившиеся в частных руках, неизвестные ученым и с нетронутыми оригинальными текстами — это чрезвычайная удача", — заявил эксперт Билл Форест.

Картины продал аукционный дом Roseberys. Каждая коллекция принесла по 390 тысяч фунтов после интенсивных торгов между присутствующими в зале и онлайн-покупателями. Шедевры приобрел частный коллекционер при посредничестве агента.

Напомним, ранее Фокус сообщал о Саре Парри из Техаса, которая во время визита в местный магазин подержанных вещей в городе Келлер случайно наткнулась на масляную живопись, стоившую всего 8 долларов. Присмотревшись внимательнее, она заметила подпись — автором оказался Брумметт Эхохок, известный художник, писатель, ветеран Второй мировой войны и представитель индейского племени Пауни.

Кроме того, картина "Ожидаемая", написанная Фердинандом Вальдмюллером более 160 лет назад, стала вирусной после того, как пользователи соцсетей увидели в ней возможное доказательство путешествия во времени.