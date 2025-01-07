Женщина купила картину на "секонде" за $8: как оказалось, что это работа известного мастера

На картине изображен красный пикап, едущий сквозь снежное одеяло. На обороте есть кусок ленты с надписью: "Санта ездит на красно-белом пикапе".

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Сара Парри из Келлера (Техас, США) искала интересные вещи на местном секонд-хенде и наткнулась на масляную картину стоимостью 8 долларов. Когда женщина внимательнее присмотрелась ближе к работе, то заметила имя художника — Брумметт Эхохок. Это известный художник, писатель, герой Второй мировой войны и член индейского племени Пауни. На аукционах его полотна продавались за сотни, а иногда и тысячи долларов.

"Я немного изучал язык чероки в колледже, поэтому когда увидела имя художника, то сразу поняла, что это принадлежит индейцам. Прочитала в интернете, что он не только художник, но и писатель, и герой войны", — рассказала Парри в интервью Newsweek.

На картине изображен красный пикап, едущий сквозь снежное одеяло. На обороте есть кусок ленты с надписью: "Санта ездит на красно-белом пикапе".

Эту работу еще должны оценить независимые эксперты. Сейчас женщина делает все возможное для ее очистки и консервации, поскольку на обороте есть видимая плесень.

Когда Сара рассказала об этой находке на своей странице в TikTok, то получила шквал поддержки от пользователей сети. В комментариях люди делятся своими мыслями и советами.

"Ты нашла сокровище";

"Сохрани и продай лет через 50, когда она подорожает";

"Это невероятная удача!".

Несмотря на потенциальную ценность картины, Перри сказала, что пока что хочет оставить ее себе.

Кстати, Эхохок жил в 1922-2006 годах. Будучи солдатом Второй мировой войны, он зарисовывал батальные сцены во время Итальянской кампании 1943-1944 годов. После ранения в бою художник учился в Чикагском институте искусств и стал выдающимся иллюстратором, живописцем и историком.

Напомним, одна женщина, которая обожает покупать интересные вещи в комиссионных магазинах, недавно расплакалась, увидев на секонде "самую печальную находку", посвященную памяти умерших домашних любимцев.

А вот будущая невеста Дэвис Буржуа из Калифорнии (США) "чуть не заплакала", увидев на секонд-хенде дизайнерские кожаные туфли от Габриэлы Херст, которые идеально подходят для ее свадебного образа.