Жінка купила картину на "секонді" за $8: як виявилось, що це робота відомого майстра

На картині зображений червоний пікап, що їде крізь снігову ковдру. На звороті є шматок стрічки з написом: "Санта їздить на червоно-білому пікапі".

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Сара Паррі з Келлера (Техас, США) шукала цікаві речі на місцевому секонд-хенді й натрапила на олійну картину вартістю 8 доларів. Коли жінка уважніше придивилася ближче до роботи, то помітила ім'я художника — Брумметт Ехохок. Це відомий митець, письменник, герой Другої світової війни та член індіанського племені Пауні. На аукціонах його полотна продавалися за сотні, а іноді й тисячі доларів.

"Я трохи вивчав мову черокі в коледжі, тож коли побачила ім'я художника, то одразу зрозуміла, що це належить індіанцям. Прочитала в інтернеті, що він не лише художник, але й письменник та герой війни", — розповіла Паррі в інтерв'ю Newsweek.

На картині зображений червоний пікап, що їде крізь снігову ковдру. На звороті є шматок стрічки з написом: "Санта їздить на червоно-білому пікапі".

Цю роботу ще мають оцінити незалежним експертам. Наразі жінка робить все можливе для її очищення та консервації, оскільки на звороті є видима пліснява.

Коли Сара розповіла про цю знахідку на своїй сторінці у TikTok, то отримала шквал підтримки від користувачів мережі. У коментарях люди діляться своїми думками та порадами.

"Ти знайшла скарб";

"Збережи й продай років через 50, коли вона подорожчає";

"Це неймовірна удача!".

Попри потенційну цінність картини, Перрі сказала, що поки що хоче залишити її собі.

До речі, Ехохок жив у 1922-2006 роках. Бувши солдатом Другої світової війни, він замальовував батальні сцени під час Італійської кампанії 1943-1944 років. Після поранення в бою художник навчався в Чиказькому інституті мистецтв і став видатним ілюстратором, живописцем та істориком.

Нагадаємо, одна жінка, яка обожнює купувати цікаві речі у комісійних магазинах, нещодавно розплакалась, побачивши на секонді "найсумнішу знахідку", присвячену пам’яті померлих домашніх улюбленців.

А от майбутня наречена Девіс Буржуа з Каліфорнії (США) "мало не заплакала", побачивши на секонд-хенді дизайнерські шкіряні туфлі від Габріели Херст, які ідеально підходять для її весільного образу.