Висела на стене в столовой: старая картинка оказалась шедевром стоимостью $38 тысяч (фото)

Ожидается, что на аукционе Cheffins в Кембридже за акварель известного художника владелец выручит кругленькую сумму.

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Старая акварель, которую коллекционер приобрел всего за 127 долларов, могут продать на аукционе аж за $38 тысяч. Такой значительный скачок в цене объясняется тем, что накануне эксперты подтвердили авторство этой картины — ее создал известный британский художник Уильям Тернер, пишет издание Daily Mail.

Картина, на которой изображена часовня епископа Уогана в соборе Сент-Дэвидса, изначально была приобретена во время распродажи картин из георгиевского поместья в Суффолке в начале 1990-х годов. В течение следующих 30 лет работа украшала стену столовой в доме нового владельца и оставалась почти незамеченной.

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Однажды коллекционер обнаружил скрытую надпись "В. Тернер" на обороте картины, и именно благодаря этой случайности эксперты смогли подтвердить ее авторство. Теперь ожидается, что на аукционе Cheffins в Кембридже за акварель известного художника могут выручить несколько десятков тысяч долларов.

"Картина висела в нашей столовой более 30 лет. Мы периодически обсуждали, что это может быть работа Тернера, но не углублялись в суть вопроса. После поездки в Уэльс осенью 2022 года, когда мы посещали собор Сент-Дэвидса, интерес к этой акварели только усилился. Наконец, узнав о недавней продаже другой работы Тернера на Cheffins, решили обратиться за помощью к экспертам аукциона", — рассказывает владелец.

Акварель Уильяма Тернера Фото: Tate Museum

К слову, Уильям Тернер — английский живописец, который родился в 1775 году. Начал выставлять свои работы в Королевской академии в возрасте 15 лет. Оставил после себя более 550 картин масляными красками, 2000 акварелей и более 30 тысяч работ на бумаге.

Напомним, ранее Фокус писал, что "неоценимая" картина известного британского художника Джона Опи, похищенная известным политиком при участии мафиози более полувека назад, наконец-то вернулась к законному владельцу — 96-летнему Фрэнсису Вуду из Ньюарка (США).

Кроме того, мы сообщали, что пенсионер из Великобритании случайно нашел ценную картину на чердаке своего дома. Сначала эксперты оценили произведение в 80 фунтов стерлингов, но позже его продали на аукционе за 18 тысяч фунтов, ведь выяснилось, что это "потерянная" работа известного британского художника Дэвида Кокса.