Пенсионер нашел на чердаке "утраченный" шедевр стоимостью в 21 тысячу евро (фото)

Картину обнаружили во время оценки имущества, когда 75-летний мужчина из города Рэдклифф-он-Трент решил продать часть наследства.

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Пенсионер из Великобритании случайно нашел ценную картину на чердаке своего дома. Сначала эксперты оценили произведение искусства в 80 фунтов стерлингов, но потом его продали на аукционе за 18 тысяч фунтов (около 21 тысячи евро). Выяснилось, что это "утраченная" работа известного британского художника Дэвида Кокса. Об этой истории написало издание The Sun.

Картину обнаружили во время оценки имущества, когда 75-летний мужчина из города Рэдклифф-он-Трент, что в английском графстве Ноттингемшир, решил продать часть наследства, полученного от матери. Он обратился за помощью к аукциону Hansons Auctioneers.

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Эксперты сначала оценили акварель с автографом "Ланкастерские пески" в 80-100 фунтов. Однако когда лот выставили на аукционе, за него разгорелась настоящая борьба. В конце концов, работу приобрел британский частный коллекционер за 18 368 фунтов стерлингов — это более чем в 200 раз превышает начальную цену.

Как отмечают искусствоведы, картина принадлежит кисти Дэвида Кокса — одного из самых известных британских пейзажистов 19 века. Тема и наличие печати лондонской галереи Agnews Gallery также повысили интерес к этому лоту.

Поскольку произведение долгое время хранилось в частной коллекции, его считали "утраченной работой" художника.

Поскольку произведение долгое время хранилось в частной коллекции, его считали "потерянной работой" художника. Фото: SWNS

"Я унаследовал много артефактов от своей матери 27 лет назад. Но сейчас мы сокращаем свой бизнес, поэтому решились на продажу. Приятно удивлен результатом аукциона, хотя я знал, что Дэвид Кокс — известный художник", — рассказал 75-летний владелец картины.

К слову, уроженец Бирмингема Дэвид Кокс (1783-1859) был одним из важнейших членов Бирмингемской школы художников-пейзажистов. Художник родился в простой семье. Его отец был кузнецом, а мать — дочерью фермера. За свою жизнь он нарисовал более 300 работ маслом, а также ряд акварелей.

Работу приобрел британский частный коллекционер за 18 368 фунтов стерлингов Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что "неоценимая" картина известного британского художника Джона Опи, похищенная известным политиком при участии мафиози более полувека назад, наконец-то вернулась к законному владельцу — 96-летнему Фрэнсису Вуду из Ньюарка (США).

Кроме того, мы сообщали, что шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. В феврале 2024 года портрет в полный рост планировали продать на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Его ориентировочная цена — 90 миллионов долларов.