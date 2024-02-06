Пенсіонер знайшов на горищі "втрачений" шедевр, що коштує 21 тисячу євро (фото)

Картину виявили під час оцінки майна, коли 75-річний чоловік з міста Редкліфф-он-Трент вирішив продати частину спадщини.

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Пенсіонер з Великої Британії випадково знайшов цінну картину на горищі свого будинку. Спочатку експерти оцінили твір у 80 фунтів стерлінгів, але згодом його продали на аукціоні за 18 тисяч фунтів (близько 21 тисячі євро). Адже з’ясувалось, що це "втрачена" робота відомого британського художника Девіда Кокса. Про цю історію написало видання The Sun.

Картину виявили під час оцінки майна, коли 75-річний чоловік з міста Редкліфф-он-Трент, що в англійському графстві Ноттінгемшир, вирішив продати частину спадщини, успадкованої від матері. Він звернувся за допомогою до аукціону Hansons Auctioneers.

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Експерти спочатку оцінили акварель з автографом "Ланкастерські піски" у 80-100 фунтів. Проте коли лот виставили на аукціоні, за нього розгорілася справжня боротьба. Зрештою, роботу придбав британський приватний колекціонер за 18 368 фунтів стерлінгів – це більше ніж у 200 разів перевищує початкову ціну.

Як зазначають мистецтвознавці, картина належить пензлю Девіда Кокса – одного з найвідоміших британських пейзажистів 19 століття. Тема та наявність печатки лондонської галереї Agnews Gallery також підвищили інтерес до цього лоту.

Оскільки твір довгий час зберігався у приватній колекції, його вважали "втраченою роботою" художника.

Оскільки твір довгий час зберігався у приватній колекції, його вважали "втраченою роботою" художника. Фото: SWNS

"Я успадкував багато артефактів від своєї матері 27 років тому. Але зараз ми скорочуємо свій бізнес, тож наважились на продаж. Приємно вражений і здивований результатом аукціону, хоча я знав, що Девід Кокс – відомий художник", – розповів 75-річний власник картини.

До слова, уродженець Бірмінгема Девід Кокс (1783-1859) був одним з найважливіших членів Бірмінгемської школи художників-пейзажистів. Митець походив зі скромного роду. Його батько був ковалем, а мати – дочкою фермера. За життя він намалював понад 300 робіт олійними фарбами, а також низку акварелей.

Роботу придбав британський приватний колекціонер за 18 368 фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що "неоціненна" картина відомого британського художника Джона Опі, що була викрадена відомим політиком за участі мафіозі понад півстоліття тому, нарешті повернулася до законного власника – 96-річного Френсіса Вуда з Ньюарка (США).

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. У лютому 2024 року портрет у повний зріст планували продати на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Його орієнтовна ціна — 90 мільйонів доларів.