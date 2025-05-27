"Письмо из прошлого": девушка нашла послание себе 10-летней давности (фото)
Обычное на первый взгляд фото с Reddit стало поводом для ностальгии и размышлений о времени. Девушка нашла письмо, которое сама себе написала 10 лет назад, и теперь делится своими мыслями спустя десятилетие.
На Reddit быстро набрал популярность пост пользовательницы под ником u/Cantspeakgerman, в котором она опубликовала письмо, написанное самой себе в январе 2014 года — в возрасте 20 лет.
Сейчас ей 31, и спустя десятилетие она впервые перечитала собственное послание.
В 2014 году она была студенткой инженерного факультета, полной тревог, надежд и юношеского энтузиазма.
В письме молодая студентка инженерного факультета делится своими мыслями, тревогами и ожиданиями от будущего. Она спрашивает себя, удалось ли ей добиться успеха в карьере, создать семью, начать зарабатывать достойно. Девушка признается, что никогда не имела бойфренда, переживает из-за учебы и боится не справиться с жизнью. Но при этом старается приободрить себя и призывает "не слишком все драматизировать".
Девушка рассуждает о состоянии мира в 2014 году — проблемах в Египте, Северной Корее, безработице — и называет себя осторожной оптимисткой.
Особое место в письме занимает список желаний:
- интересуется, достигла ли она успеха и завела ли семью;
- делится тревогами о карьере, самооценке и одиночестве;
- рассказывает о жизни в 2014 году: популярной музыке, фильмах и технологиях;
- просит себя не забывать о мечтах, особенно — написать веб-комикс.
"Если ты все еще не написала комикс — ну камон, прошло 10 лет", — пишет она себе в финале, шутя и подбадривая себя из прошлого.
Не инженер, но счастлива: откровения спустя 10 лет
Сейчас, спустя десятилетие, она признается: многое пошло не по плану. Инженером она так и не стала — но нашла себя в анимации.
Веб-комикс еще не создан, зато она научилась заботиться о себе и избавилась от постоянного самокритичного внутреннего диалога.
"30 — это не приговор. У тебя впереди еще десятки лет жизни. Не забывай себя баловать. Оставайся молодой в душе. Попробуй новое. Выйди за рамки. Ха, мне бы самой сейчас последовать этому совету", — пишет женщина в завершение.
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