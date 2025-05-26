"Будущее сына уже решено": родителей напугало домашнее задание мальчика (фото)

Отец показал анкету сына, в которой он рассказывает о себе и своем будущем, в соцсетях. Неожиданная фраза насмешила и удивила пользователей.

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Пользователь Reddit опубликовал фотографию школьного задания своего сына, которая стремительно набрала популярность. Все из-за неожиданного ответа восьмилетнего ученика.

На первый взгляд, это был обычный школьный проект. Ученик второго класса указал свои любимые цвет, еду и фильм на листе бумаги заголовком "Все обо мне". Все шло нормально пока дело не дошло до строки "Когда я вырасту…".

Вместо привычных детских мечтаний, стать пожарным или врачом, мальчик написал, что его собьет автобус.

Фотографию задания выложил пользователь u/ChuckySix в сабреддите r/funny с подписью "Будущее моего сына уже решено".

Вместо привычных детских мечтаний, стать пожарным или врачом, мальчик написал, что его собьет автобус Фото: Reddit

Пост быстро стал вирусным. Реакция пользователей варьировалась от смеха до легкого шока.

"Ему действительно стоит целиться выше. Вместо автобуса может быть Lamborghini или лимузин", — пошутил один из пользователей. "Ребенок знает о приближающемся исэкае", — добавил другой, ссылаясь на жанр японского аниме, в котором персонаж попадает в другой мир после трагического инцидента, вроде столкновения с автобусом.

Родители были озадачены, но не удивлены

Мама и папа ребенка, пожелавшие сохранить анонимность, признались Newsweek, что сначала не знали, как отреагировать.

"Когда мы впервые прочитали это, мы были ошеломлены — до сих пор не знаем, что думать. Наш ребенок задает действительно уникальные вопросы. Он чудаковатый, эмоциональный и… немного с другой планеты", — сказали они.

На листе также был рисунок, который вызвал не меньше вопросов, чем текст. Один из пользователей Reddit спросил, что именно изображено, и отец мальчика ответил: "Или его забрызгал автобус, или он играет в футбол. Понятия не имею".

Родители также рассказали, что сын слушает с ними музыку "старой школы" (особенно хип-хоп) и сменил любимое блюдо на курицу с апельсинами, благодаря своей сестре.

Ранее Фокус сообщал, что трехлетнему ребенку, летевшему бизнес-классом, подали бокал вина. Инцидент с подачей алкоголя малолетнему пассажиру произошел 24 апреля на борту рейса Cathay Pacific. Ребенок отпил из бокала, решив, что в нем вода, и пожаловался на кислый вкус.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.