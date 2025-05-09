Мама в шоке: трехлетнему ребенку, летевшему бизнес-классом, подали бокал вина

Инцидент с подачей алкоголя малолетнему пассажиру произошел 24 апреля на борту рейса Cathay Pacific. Ребенок отпил из бокала, решив, что в нем вода, и пожаловался на кислый вкус.

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Об этом пишет Bussines Insider.

Крупная международная авиакомпания Cathay Pacific оказалась в центре скандала после того, как бортпроводник по ошибке подал бокал белого вина трехлетнему ребенку в бизнес-классе. Семья летела рейсом из Гонконга (Китай) в Лондон (Англия), когда произошла ошибка. Мать мальчика рассказала, что ее сын отпил из бокала, подумав, что это вода, но тут же пожаловался на кислый вкус.

Отец мальчика проверил содержимое и понял, что в бокале был алкоголь, а не обычная вода, как ожидалось. Напуганная мать немедленно обратилась к бортпроводникам, которые заменили напиток и вызвали дежурных медицинских специалистов, находившихся на борту.

Иллюстративное фото Фото: NurPhoto

Согласно заявлению авиакомпании, экипаж связался с наземной медицинской службой для получения рекомендаций и наблюдал за состоянием ребенка до конца полета. Несмотря на это, мать малыша, известная под фамилией Вонг, выразила возмущение, заявив, что действия персонала были недостаточно ответственными.

"Во время всего процесса чувствовалось отсутствие заботы о моем сыне. У меня сложилось впечатление, что они пытаются уйти от ответственности", — рассказала Вонг.

Представители Cathay Pacific публично извинились за произошедшее, подчеркнув, что компания всерьез относится к инциденту. В заявлении говорится, что запущено внутреннее расследование, чтобы установить, как произошло недоразумение, и принять меры, исключающие подобные случаи в будущем.

Информация об инциденте быстро распространилась после того, как мать опубликовала пост в китайской социальной сети Xiaohongshu (аналог Instagram). Пост вызвал волну обсуждений среди пользователей, многие из которых выразили обеспокоенность качеством обслуживания на рейсах премиум-класса.

Пока неизвестно, планирует ли семья обращаться с официальной жалобой или требовать компенсацию.

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