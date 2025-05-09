Мама в шоці: трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина

Інцидент із подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

Related video

Про це пише Bussines Insider.

Велика міжнародна авіакомпанія Cathay Pacific опинилася в центрі скандалу після того, як бортпровідник помилково подав келих білого вина трирічній дитині в бізнес-класі. Сім'я летіла рейсом із Гонконгу (Китай) до Лондона (Англія), коли сталася помилка. Мати хлопчика розповіла, що її син відпив із келиха, подумавши, що це вода, але тут же поскаржився на кислий смак.

Батько хлопчика перевірив вміст і зрозумів, що в келиху був алкоголь, а не звичайна вода, як очікувалося. Налякана мати негайно звернулася до бортпровідників, які замінили напій і викликали чергових медичних спеціалістів, що перебували на борту.

Ілюстративне фото Фото: NurPhoto

Згідно із заявою авіакомпанії, екіпаж зв'язався з наземною медичною службою для отримання рекомендацій і спостерігав за станом дитини до кінця польоту. Попри це, мати малюка, відома під прізвищем Вонг, висловила обурення, заявивши, що дії персоналу були недостатньо відповідальними.

"Під час усього процесу відчувалася відсутність турботи про мого сина. У мене склалося враження, що вони намагаються уникнути відповідальності", — розповіла Вонг.

Представники Cathay Pacific публічно вибачилися за те, що сталося, наголосивши, що компанія серйозно ставиться до інциденту. У заяві йдеться про те, що запущено внутрішнє розслідування, щоб встановити, як сталося непорозуміння, і вжити заходів, які унеможливлять подібні випадки в майбутньому.

Інформація про інцидент швидко поширилася після того, як мати опублікувала пост у китайській соціальній мережі Xiaohongshu (аналог Instagram). Пост викликав хвилю обговорень серед користувачів, багато з яких висловили стурбованість якістю обслуговування на рейсах преміумкласу.

Наразі невідомо, чи планує сім'я звертатися з офіційною скаргою або вимагати компенсацію.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонери вибрали лайнер замість будинку і тепер щоразу прокидаються в новій країні. Джон і Мелоді Хеннессі зі США відмовилися від наземної нерухомості. Їхня нова квартира на круїзному лайнері MV Narrative дасть їм можливість довічно подорожувати без турбот про готування, прибирання та логістику.

Також стало відомо, що вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей. Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.