Отец на несколько минут оставил малыша без присмотра: что случилось с гостиной (видео)

Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван, пока его отец был на кухне.

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Об этом рассказала мама мальчика в одном из своих видео в TikTok.

Рики Грегори из Мидлсбро, Великобритания, не ожидал, что обычный вечер обернется настоящим хаосом. Всего несколько минут, которые он потратил на уборку после ужина, его двухлетний сын Джордж использовал с максимальной "эффективностью". Малыш опустошил ведро с углем у камина и разбросал его по дивану и полу, превратив гостиную в зону стихийного бедствия.

"Я думал, что он спокойно смотрит что-то на планшете. Я буквально был в паре метров от него", — рассказал Грегори. Но как только мужчина вернулся из кухни, он понял, что тишина в доме это не всегда хороший знак.

На видео, видно, как черная пыль покрывает диван и пол, а сам Джордж выглядит так, словно только что вернулся из шахты. В подписях к видео Грегори с иронией отмечает: "Вот что может сделать двухлетний ребенок за 10 минут. А ведь я просто загружал посудомоечную машину!"

Несмотря на масштаб беспорядка, Рики отнесся к инциденту с юмором и даже снял последующее видео, в котором Джордж с невинным видом признается, что бросал "камни" на диван, и добавляет, что, возможно, сделает это снова.

Родители малыша предпочли не ругать сына Фото: newsweek

Родители малыша предпочли не ругать сына, а превратить ситуацию в обучающий момент, чтобы вдохновить других на более чуткое воспитание.

"Он любит устраивать беспорядок, но в этот раз немного переборщил", — говорит отец.

Впрочем, семья была готова к подобным инцидентам: еще во время беременности жены, они оформили страховку на диван.

"Мы ожидали рисования на мебели, но не нападения углем", — добавил Грегори.

Ранее Фокус сообщал, что старая фотография из архива семьи шокировала женщину. Жительница Великобритании Рене Фроули была удивлена, обнаружив снимок 1994 года, на котором она, будучи младенцем, держит в руках сигарету.

Также стало известно, что сын оказался копией родственника, умершего 100 лет назад. Когда Кортни и Стивен ДеФуско из Массачусетса (США) смотрели на лицо мальчика, они не понимали, в кого он пошел, пока старая фотография не раскрыла трогательную связь между поколениями.