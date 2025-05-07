Батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду: що сталося з вітальнею (відео)

Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван, поки його батько був на кухні.

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Про це розповіла мама хлопчика в одному зі своїх відео в TikTok.

Рікі Грегорі з Мідлсбро, Велика Британія, не очікував, що звичайний вечір обернеться справжнім хаосом. Усього кілька хвилин, які він витратив на прибирання після вечері, його дворічний син Джордж використав із максимальною "ефективністю". Малюк спустошив відро з вугіллям біля каміна і розкидав його по дивану та підлозі, перетворивши вітальню на зону стихійного лиха.

"Я думав, що він спокійно дивиться щось на планшеті. Я буквально був за пару метрів від нього", — розповів Грегорі. Але щойно чоловік повернувся з кухні, він зрозумів, що тиша в домі — це не завжди добрий знак.

На відео видно, як чорний пил вкриває диван і підлогу, а сам Джордж має такий вигляд, наче щойно повернувся з шахти. У підписах до відео Грегорі з іронією зазначає: "Ось що може зробити дворічна дитина за 10 хвилин. Але ж я просто завантажував посудомийну машину!"

Попри масштаб безладу, Рікі поставився до інциденту з гумором і навіть зняв наступне відео, в якому Джордж з невинним виглядом зізнається, що кидав "каміння" на диван, і додає, що, можливо, зробить це знову.

Батьки малюка вважали за краще не сварити сина Фото: newsweek

Батьки малюка вважали за краще не лаяти сина, а перетворити ситуацію на навчальний момент, щоб надихнути інших на більш чуйне виховання.

"Він любить влаштовувати безлад, але цього разу трохи переборщив", — каже батько.

Утім, сім'я була готова до подібних інцидентів: ще під час вагітності дружини, вони оформили страховку на диван.

"Ми очікували малювання на меблях, але не нападу вугіллям", — додав Грегорі.

Раніше Фокус повідомляв, що стара фотографія з архіву сім'ї шокувала жінку. Мешканка Великої Британії Рене Фроулі була здивована, виявивши знімок 1994 року, на якому вона, будучи немовлям, тримає в руках сигарету.

Також стало відомо, що син виявився копією родича, який помер 100 років тому. Коли Кортні та Стівен ДеФуско з Массачусетса (США) дивилися на обличчя хлопчика, вони не розуміли, у кого він пішов, поки стара фотографія не розкрила зворушливий зв'язок між поколіннями.