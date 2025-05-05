Стара світлина з архіву родини шокувала жінку: що вона тримає в руках (відео)

Мешканка Великої Британії Рене Фроулі була здивована, виявивши на старому дитячому фото 1994 року знімок, на якому вона, бувши немовлям, тримає в руках сигарету.

Related video

Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка Дербі (Велика Британія) Рене Фроулі відчула справжній шок, переглядаючи сімейний фотоархів 1990-х років. Серед нешкідливих дитячих знімків вона виявила фото 1994 року, на якому вона, бувши немовлям, тримає в руках сигарету.

"Ми шукали знімки мого одягу з 90-х, тому що я любила своє старе вбрання. Але натрапили на цей знімок, і я була в повному шоці", — розповіла Фроулі.

Її мати також була шокована побаченим і пояснила, що це було витівкою бабусі Рене, яка любила вкладати цигарки їй у руку для кумедних знімків.

"90-ті дійсно були часом беззаконня", — підписала вона своє відео в TikTok.

На її подив, багато користувачів підтримали її й поділилися схожими історіями.

"У нас теж є подібні фото: хтось п'є пиво в однорічному віці, хтось тримає віскі", — написав один із глядачів.

Хоча подібні зображення сьогодні сприймаються як приклади безвідповідального виховання, сама Рене запевняє, що її дитинство було щасливим і сповненим любові. Фроулі зазначає, що, попри спірний характер світлини, їй подобається думати, що бабуся, яка створила ці знімки, зараз дивиться з небес і сміється разом із нею над несподіваною популярністю старих сімейних фото.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера показала, що робить собака вночі. Француженка зняла, як її австралійська вівчарка на прізвисько Роккі заважає їй спати і не дає їй перепочити навіть уві сні. Відео швидко стало вірусним.

Також стало відомо, що син виявився копією родича, який помер 100 років тому. Коли Кортні та Стівен ДеФуско з Массачусетса (США) дивилися на обличчя хлопчика, вони не розуміли, у кого він пішов, поки стара світлина не розкрила зворушливий зв'язок між поколіннями.