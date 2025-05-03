Ніхто не очікував: прихована камера показала, що робить собака вночі (відео)

Француженка зняла на камеру, як її австралійська вівчарка на прізвисько Роккі заважає їй спати й не дає їй перепочити навіть уві сні. Відео швидко стало вірусним.

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Про це розповіла господиня собаки в одному зі своїх відео TikTok.

Нічна камера зафіксувала кумедні й злегка хаотичні спроби господині виспатися поруч із надмірно ласкавою австралійською вівчаркою на прізвисько Роккі. Відео вже набрало понад 1,9 мільйона переглядів у TikTok.

Француженка, яка живе зі своїм псом Роккі, встановила камеру біля ліжка, щоб продемонструвати, наскільки прилипливим може бути її вихованець. Ролик, опублікований 28 квітня на акаунті @rockypasderepit ("Роккі, ніякого перепочинку"), показав, як вівчарка не просто спить поруч, а влаштовується буквально на своїй господині.

На відео видно, як жінка міцно спить під ковдрою, коли Роккі забирається на ліжко, влаштовуючись спершу на грудях, а потім — просто на голові господині. Протягом ночі він кілька разів змінює положення, але все одно залишається на ній, немов охороняючи або не бажаючи відпускати ні на хвилину.

Кліп отримав сотні тисяч лайків і викликав шквал коментарів.

"Адже він знає, що він собака, так? Це чиста котяча поведінка", "Якщо не подобається — спи на підлозі", "Ну ось удалося ж усе таки знайти зручну позу", — написали вони.

Користувачі також почали ділитися своїми історіями.

"Минулого тижня прокинувся і зрозумів, що був великою ложкою для своєї вівчарки", "Моя лайка влаштувала опівнічні зумерства, кусала за ніс, вила — я не спав кілька днів", — зазначили вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції. Зворушлива зустріч вразила користувачів соцмереж.