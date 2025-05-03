Никто не ожидал: скрытая камера показала, что делает собака ночью (видео)

Француженка засняла на камеру, как ее австралийская овчарка по кличке Рокки мешает ей спать и не дает ей передохнуть даже во сне. Видео быстро стало вирусным.

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Об этом рассказала хозяйка собаки в одном из своих видео TikTok.

Ночная камера зафиксировала забавные и слегка хаотичные попытки хозяйки выспаться рядом с чрезмерно ласковой австралийской овчаркой по кличке Рокки. Видео уже набрало более 1,9 миллиона просмотров в TikTok.

Француженка, живущая со своим псом Рокки, установила камеру возле кровати, чтобы продемонстрировать, насколько прилипчивым может быть ее питомец. Ролик, опубликованный 28 апреля на аккаунте @rockypasderepit ("Рокки, никакой передышки"), показал, как овчарка не просто спит рядом, а устраивается буквально на своей хозяйке.

На видео видно, как женщина крепко спит под одеялом, когда Рокки забирается на кровать, устраиваясь сначала на груди, а затем — прямо на голове хозяйки. В течение ночи он несколько раз меняет положение, но все равно остается на ней, словно охраняя или не желая отпускать ни на минуту.

Клип получил сотни тысяч лайков и вызвал шквал комментариев.

"Он ведь знает, что он собака, да? Это чистое кошачье поведение", "Если не нравится — спи на полу", "Ну вот удалось же всё таки найти удобную позу", — написали они.

Пользователи также начали делиться своими историями.

"На прошлой неделе проснулся и понял, что был большой ложкой для своей овчарки", "Моя лайка устроила полночные зуммерства, кусала за нос, выла — я не спал несколько дней", — отметили они.

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