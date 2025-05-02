Сім'я приголомшена схожістю: син виявився копією родича, який помер 100 років тому

Коли Кортні та Стівен ДеФуско з Массачусетса (США) дивилися на обличчя свого сина, вони не розуміли, у кого він пішов, поки стара фотографія не розкрила зворушливий зв'язок між поколіннями.

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Про це мама хлопчика розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Кортні ДеФуско та її чоловік Стівен, які живуть у Массачусетсі (США), виховують трьох синів. Однак їхня середня дитина, трирічний Брендан, завжди викликав питання, адже він явно не був схожий ні на одного з батьків. За словами матері, у хлопчика "великі карі очі, ямочки і оливкова шкіра", що вказувало на італійське коріння сім'ї чоловіка. Але навіть із цим урахуванням схожості було недостатньо, щоб визначити, у кого він пішов.

Відповідь знайшлася несподівано. Одного разу тітка Стівена надіслала старовинну фотографію прабабусі Брендана Люсії та її брата-близнюка Армандо, зроблену на початку XX століття. На знімку хлопчик був у тому ж віці, що й Брендан зараз. Пара була приголомшена, адже на фото немов був їхній син. Брендан сам, дивлячись на знімок, сказав: "Це я!"

Хлопчик і його родич Фото: newsweek

Хоча ДеФуско каже, що не вірить у реінкарнацію, вона визнає, що збіги дивні. Армандо помер від хронічного бронхіту, а Брендан у дитинстві потрапив до лікарні через схоже захворювання. Крім того, мати хлопчика завжди відчувала особливий сум при погляді на матір Армандо, Ліліан, знаючи, що сама пережила втрату дитини на ім'я Майкл.

Брендан має ім'я померлого брата як друге, а сам став несподіваним подарунком. Його зачаття відбулося природним шляхом напередодні планованого ЕКЗ, попри поради медиків про сурогатне материнство.

Історія, опублікована ДеФуско в TikTok, набрала понад 1,4 мільйона переглядів. Коментатори міркували про переселення душ і генетичну пам'ять.

"Це Армандо, який отримав другий шанс", — написав один із них. Інші ділилися особистими історіями про схожі збіги між поколіннями.

"Тепер увесь світ дізнається про Армандо. І про те, як його риси ожили в обличчі Брендана, тільки з ямочками на щоках і світлим волоссям від мами", — додала мама хлопчика.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопчик вперше побачив сестру, і не зміг приховати емоцій. Перша зустріч Теодора Дігліо з новонародженою сестрою Есме пішла зовсім не за планом: комічний момент потрапив на відео і швидко став вірусним, зібравши сотні тисяч лайків і мільйони переглядів.

Також стало відомо, що картини 21-місячної доньки українки продають на спеціальній виставці. Дівчинка дебютувала з персональною виставкою, на якій її абстрактні картини продавалися за 33 000 єн (близько 230 доларів США) за полотно.