Семья потрясена сходством: сын оказался копией родственника, умершего 100 лет назад

Когда Кортни и Стивен ДеФуско из Массачусетса (США) смотрели на лицо своего сына, они не понимали, в кого он пошел, пока старая фотография не раскрыла трогательную связь между поколениями.

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Об этом мама мальчика рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Кортни ДеФуско и ее муж Стивен, живущие в Массачусетсе (США), воспитывают троих сыновей. Однако их средний ребенок, трехлетний Брендан, всегда вызывал вопросы, ведь он явно не был похож ни на одного из родителей. По словам матери, у мальчика "большие карие глаза, ямочки и оливковая кожа", что указывало на итальянские корни семьи мужа. Но даже с этим учетом сходства было недостаточно, чтобы определить, в кого он пошел.

Ответ нашелся неожиданно. Однажды тетя Стивена прислала старинную фотографию прабабушки Брендана Люсии и ее брата-близнеца Армандо, сделанную в начале XX века. На снимке мальчик был в том же возрасте, что и Брендан сейчас. Пара была ошеломлена, ведь на фото словно был их сын. Брендан сам, глядя на снимок, сказал: "Это я!"

Мальчик и его родственник Фото: newsweek

Хотя ДеФуско говорит, что не верит в реинкарнацию, она признает, что совпадения странные. Армандо умер от хронического бронхита, а Брендан в младенчестве попал в больницу из-за похожего заболевания. Кроме того, мать мальчика всегда испытывала особую печаль при взгляде на мать Армандо, Лилиан, зная, что сама пережила утрату ребенка по имени Майкл.

Брендан носит имя умершего брата как второе, а сам стал неожиданным подарком. Его зачатие произошло естественным путем накануне планируемого ЭКО, несмотря на советы медиков о суррогатном материнстве.

История, опубликованная ДеФуско в TikTok, набрала свыше 1,4 миллиона просмотров. Комментаторы рассуждали о переселении душ и генетической памяти.

"Это Армандо, который получил второй шанс", — написал один из них. Другие делились личными историями о похожих совпадениях между поколениями.

"Теперь весь мир узнает об Армандо. И о том, как его черты ожили в лице Брендана, только с ямочками на щеках и светлыми волосами от мамы", — добавила мама мальчика.

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