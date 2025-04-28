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МирФан

"Потерял дар речи": мальчик впервые увидел сестру, и не смог скрыть эмоций (видео)

Реакция брата на сестру, брат та сестра, потерял дар речи, не смог скрыть эмоций, увидел сестру, семья, второй ребенок,
Фото: коллаж Фокус | Первая встреча Теодора Диглио с новорожденной сестрой Эсме покорила пользователей соцсетей

Первая встреча Теодора Диглио с новорожденной сестрой Эсме пошла совсем не по плану: комичный момент попал на видео и быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч лайков и миллионы просмотров.

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Кадрами первой встречи поделилась Викториа Диглио, мама детей, в TikTok.

Появление нового члена семьи может быть одновременно волнительным и неожиданным. Это доказал маленький Теодор Диглио.

18 апреля Виктория Диглио (@victoriaadiglio) запечатлела первую встречу мальчика со своей новорожденной дочкой Эсме. Однако вместо умиления малыш выглядел явно озадаченным и ошеломленным, глядя на крошку, которую мама держала на руках. Виктория не смогла сдержать смех, а серьезный взгляд ее сына в сторону сестры покорил пользователей соцсети, заставив их гадать, о чем же он думает.

"Он впервые увидел свою младшую сестру и не может от этого избавиться", — подписала она ролик, который быстро собрал более 3,2 млн просмотров.

Реакция брата на сестру, брат та сестра, потерял дар речи, не смог скрыть эмоций, увидел сестру, семья, второй ребенок, Fullscreen
Первая реакция Теодора была далека от восторга
Фото: TikTok

Хотя первая реакция Теодора была далека от восторга, спустя несколько дней все изменилось. В новом видео, опубликованном Викторией, мальчик уже нежно сажает Эсме к себе на колени и целует ее в лоб. По словам мамы, их связь начинает крепнуть.

В комментариях пользователи шутили о взрослом виде Теодора: вязаный свитер поверх рубашки с воротником и аккуратно уложенные волосы сделали его похожим на уставшего офисного работника.

"Он взял отпуск ради этого", "Ты прервала его игру в гольф?", "Теперь ему придется делить наследство", "Потерял дар речи", — писали они.

Тем временем эксперты напоминают: чтобы помочь старшему ребенку адаптироваться к появлению младшего брата или сестры, важно уделять ему особое внимание, объяснять грядущие изменения и привлекать к заботе о новорожденном.

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