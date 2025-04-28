"Потерял дар речи": мальчик впервые увидел сестру, и не смог скрыть эмоций (видео)

Первая встреча Теодора Диглио с новорожденной сестрой Эсме пошла совсем не по плану: комичный момент попал на видео и быстро стал вирусным, собрав сотни тысяч лайков и миллионы просмотров.

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Кадрами первой встречи поделилась Викториа Диглио, мама детей, в TikTok.

Появление нового члена семьи может быть одновременно волнительным и неожиданным. Это доказал маленький Теодор Диглио.

18 апреля Виктория Диглио (@victoriaadiglio) запечатлела первую встречу мальчика со своей новорожденной дочкой Эсме. Однако вместо умиления малыш выглядел явно озадаченным и ошеломленным, глядя на крошку, которую мама держала на руках. Виктория не смогла сдержать смех, а серьезный взгляд ее сына в сторону сестры покорил пользователей соцсети, заставив их гадать, о чем же он думает.

"Он впервые увидел свою младшую сестру и не может от этого избавиться", — подписала она ролик, который быстро собрал более 3,2 млн просмотров.

Первая реакция Теодора была далека от восторга Фото: TikTok

Хотя первая реакция Теодора была далека от восторга, спустя несколько дней все изменилось. В новом видео, опубликованном Викторией, мальчик уже нежно сажает Эсме к себе на колени и целует ее в лоб. По словам мамы, их связь начинает крепнуть.

В комментариях пользователи шутили о взрослом виде Теодора: вязаный свитер поверх рубашки с воротником и аккуратно уложенные волосы сделали его похожим на уставшего офисного работника.

"Он взял отпуск ради этого", "Ты прервала его игру в гольф?", "Теперь ему придется делить наследство", "Потерял дар речи", — писали они.

Тем временем эксперты напоминают: чтобы помочь старшему ребенку адаптироваться к появлению младшего брата или сестры, важно уделять ему особое внимание, объяснять грядущие изменения и привлекать к заботе о новорожденном.

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