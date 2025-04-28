"Втратив дар мови": хлопчик уперше побачив сестру, і не зміг приховати емоцій (відео)

Перша зустріч Теодора Дігліо з новонародженою сестрою Есме пішла зовсім не за планом: комічний момент потрапив на відео і швидко став вірусним, зібравши сотні тисяч лайків і мільйони переглядів.

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Кадрами першої зустрічі поділилася Вікторія Дігліо, мама дітей, у TikTok.

Поява нового члена сім'ї може бути водночас бентежною та несподіваною. Це довів маленький Теодор Дігліо.

18 квітня Вікторія Дігліо (@victoriaadiglio) зафіксувала першу зустріч хлопчика зі своєю новонародженою донькою Есме. Однак замість розчулення малюк виглядав явно спантеличеним і приголомшеним, дивлячись на крихітку, яку мама тримала на руках. Вікторія не змогла стримати сміх, а серйозний погляд її сина в бік сестри підкорив користувачів соцмережі, змусивши їх гадати, про що ж він думає.

"Він уперше побачив свою молодшу сестру і не може цього позбутися", — підписала вона ролик, який швидко зібрав понад 3,2 млн переглядів.

Перша реакція Теодора була далека від захвату Фото: TikTok

Хоча перша реакція Теодора була далека від захоплення, за кілька днів усе змінилося. У новому відео, опублікованому Вікторією, хлопчик уже ніжно садовить Есме до себе на коліна і цілує її в лоб. За словами мами, їхній зв'язок починає міцнішати.

У коментарях користувачі жартували про дорослий вигляд Теодора: в'язаний светр на сорочці з коміром і акуратно укладене волосся зробили його схожим на втомленого офісного працівника.

"Він узяв відпустку заради цього", "Ти перервала його гру в гольф?", "Тепер йому доведеться ділити спадщину", "Втратив дар мови", — писали вони.

Тим часом експерти нагадують: щоб допомогти старшій дитині адаптуватися до появи молодшого брата або сестри, важливо приділяти їй особливу увагу, пояснювати прийдешні зміни і залучати до турботи про новонародженого.

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