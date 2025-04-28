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"Втратив дар мови": хлопчик уперше побачив сестру, і не зміг приховати емоцій (відео)

Реакція брата на сестру, брат та сестра, втратив дар мови, не зміг приховати емоцій, побачив сестру, сім'я, друга дитина,
Фото: колаж Фокус | Перша зустріч Теодора Дігліо з новонародженою сестрою Есме підкорила користувачів соцмереж

Перша зустріч Теодора Дігліо з новонародженою сестрою Есме пішла зовсім не за планом: комічний момент потрапив на відео і швидко став вірусним, зібравши сотні тисяч лайків і мільйони переглядів.

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Кадрами першої зустрічі поділилася Вікторія Дігліо, мама дітей, у TikTok.

Поява нового члена сім'ї може бути водночас бентежною та несподіваною. Це довів маленький Теодор Дігліо.

18 квітня Вікторія Дігліо (@victoriaadiglio) зафіксувала першу зустріч хлопчика зі своєю новонародженою донькою Есме. Однак замість розчулення малюк виглядав явно спантеличеним і приголомшеним, дивлячись на крихітку, яку мама тримала на руках. Вікторія не змогла стримати сміх, а серйозний погляд її сина в бік сестри підкорив користувачів соцмережі, змусивши їх гадати, про що ж він думає.

"Він уперше побачив свою молодшу сестру і не може цього позбутися", — підписала вона ролик, який швидко зібрав понад 3,2 млн переглядів.

Реакція брата на сестру, брат та сестра, втратив дар мови, не зміг приховати емоцій, побачив сестру, сім'я, друга дитина, Fullscreen
Перша реакція Теодора була далека від захвату
Фото: TikTok

Хоча перша реакція Теодора була далека від захоплення, за кілька днів усе змінилося. У новому відео, опублікованому Вікторією, хлопчик уже ніжно садовить Есме до себе на коліна і цілує її в лоб. За словами мами, їхній зв'язок починає міцнішати.

У коментарях користувачі жартували про дорослий вигляд Теодора: в'язаний светр на сорочці з коміром і акуратно укладене волосся зробили його схожим на втомленого офісного працівника.

"Він узяв відпустку заради цього", "Ти перервала його гру в гольф?", "Тепер йому доведеться ділити спадщину", "Втратив дар мови", — писали вони.

Тим часом експерти нагадують: щоб допомогти старшій дитині адаптуватися до появи молодшого брата або сестри, важливо приділяти їй особливу увагу, пояснювати прийдешні зміни і залучати до турботи про новонародженого.

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Також стало відомо, що жінка заспівала в караоке, не підозрюючи, що автор пісні перебуває в залі. Під час дівич-вечора в Каліфорнії 41-річна Моніка Гілл заспівала All the Small Things на сцені караоке-бару, не знаючи, що серед глядачів перебуває сам вокаліст Том ДеЛонг із Blink-182. Пізніше її номер зібрав мільйони переглядів у соцмережах.