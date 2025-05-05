Старая фотография из архива семьи шокировала женщину: что она держит в руках (видео)

Жительница Великобритании Рене Фроули была удивлена, обнаружив на старой детской фотографии 1994 года снимок, на котором она, будучи младенцем, держит в руках сигарету.

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница Дерби (Великобритания) Рене Фроули испытала настоящий шок, просматривая семейный фотоархив 1990-х годов. Среди безобидных детских снимков она обнаружила фото 1994 года, на котором она, будучи младенцем, держит в руках сигарету.

"Мы искали снимки моей одежды из 90-х, потому что я любила свои старые наряды. Но наткнулись на этот снимок, и я была в полном шоке", — рассказала Фроули.

Ее мать также была поражена увиденным и объяснила, что это было проделкой бабушки Рене, которая любила вкладывать сигареты ей в руку для забавных снимков.

"90-е действительно были временем беззакония", — подписала она свое видео в TikTok.

К ее удивлению, многие пользователи поддержали ее и поделились похожими историями.

"У нас тоже есть подобные фотографии: кто-то пьет пиво в годовалом возрасте, кто-то держит виски", — написал один из зрителей.

Хотя подобные изображения сегодня воспринимаются как примеры безответственного воспитания, сама Рене уверяет, что ее детство было счастливым и полным любви. Фроули отмечает, что, несмотря на спорный характер фотографии, ей нравится думать, что бабушка, создавшая эти снимки, сейчас смотрит с небес и смеется вместе с ней над неожиданной популярностью старых семейных фотографий.

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